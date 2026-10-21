Turner (ACS) culmina una estructura de 1.700 millones de dólares para un laboratorio público en Nueva York
ACS está de celebración en los EE.UU. La empresa conjunta formada por la constructora estadounidense Gilbane y Turner -la joya de la corona de la compañía española en ese país- ha finalizado la estructura del nuevo laboratorio Wadsworth Center (Albany, Nueva York), un proyecto valorado en 1.700 millones de dólares.
Junto a su socio de diseño, HOK, este martes les han acompañado en la celebración de este hito la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, la Dormitory Authority of the State of New York (DASNY), el Departamento de Salud de ese estado y otros socios del proyecto.
Concretamente, el hito conseguido es la terminación de la estructura de acero del laboratorio, que está ubicado en el W. Averell Harriman State Office Campus, un hecho que trabajadores, socios del proyecto y funcionarios estatales y locales conmemoraron dejando sus firmas en la última viga, antes de ser izada a su lugar.
El nuevo laboratorio del Wadsworth Center es el proyecto de construcción más grande en la historia del DASNY y una de las inversiones más importantes del Estado de Nueva York en infraestructura de salud pública. Una vez finalizadas, las instalaciones reunirán cinco sedes de investigación del Departamento de Salud —actualmente dispersas por la región capitalina— en un único complejo. Según ha explicado Turner en un comunicado, la infraestructura albergará a cerca de 800 empleados que trabajarán «con el fin de impulsar la investigación científica y mejorar la capacidad del Estado para responder a las amenazas emergentes para la salud pública».
Pata tomar la medida de los niveles de coordinación y dedicación de cientos de profesionales que han sido necesarios para alcanzar este hito, baste recordar que la estructura de acero del edificio consta de más de 8.200 componentes principales, con un peso total de aproximadamente 5.545 toneladas. Actualmente, más de 200 trabajadores cualificados trabajan aún en esta obra cada día, representando a cerca de 40 empresas contratistas.
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