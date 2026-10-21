Turner (ACS) culmina una estructura de 1.700 millones de dólares para un laboratorio público en Nueva York

El nuevo laboratorio del Wadsworth Center es el proyecto de construcción más grande en la historia del DASNY y una de las inversiones más importantes del Estado de Nueva York en infraestructura de salud pública. Una vez finalizadas, las instalaciones reunirán cinco sedes de investigación del Departamento de Salud —actualmente dispersas por la región capitalina— en un único complejo. Según ha explicado Turner en un comunicado, la infraestructura albergará a cerca de 800 empleados que trabajarán «con el fin de impulsar la investigación científica y mejorar la capacidad del Estado para responder a las amenazas emergentes para la salud pública».

«Alcanzar el hito de la finalización de la estructura es un logro extraordinario para todo nuestro equipo de proyecto y un testimonio de la dedicación, la maestría técnica y la colaboración con nuestros socios comerciales y los trabajadores especializados», ha afirmado Carl Stewart III, vicepresidente y director general de Turner. «Nos enorgullece colaborar con Gilbane, HOK, DASNY y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York para entregar una instalación que fortalecerá las capacidades de salud pública y servirá a los neoyorquinos durante generaciones», ha añadido. Pata tomar la medida de los niveles de coordinación y dedicación de cientos de profesionales que han sido necesarios para alcanzar este hito, baste recordar que la estructura de acero del edificio consta de más de 8.200 componentes principales, con un peso total de aproximadamente 5.545 toneladas. Actualmente, más de 200 trabajadores cualificados trabajan aún en esta obra cada día, representando a cerca de 40 empresas contratistas.