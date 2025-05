Los nutricionistas lo han confirmado: éste es el mejor snack de Mercadona y no hay discusión

En un mundo donde los pasillos del supermercado están repletos de tentaciones poco saludables disfrazadas de snacks, encontrar una opción que combine sabor, practicidad y beneficios para la salud parece casi un milagro. Pero lo cierto es que Mercadona ha conseguido sorprender, una vez más, con un producto que ha conquistado tanto a los consumidores como a los expertos en nutrición. Hablamos de las castañas cocidas y peladas de Hacendado, y que ya se ha convertido en el mejor snack de Mercadona.

Las redes sociales ya han comenzado a hacer eco de este descubrimiento y, como suele ocurrir con los productos estrella del supermercado valenciano, las bolsas vuelan de las estanterías. ¿Pero qué tienen estas castañas que las convierte en un tentempié ideal? No es solo una moda o una opinión sin fundamento: nutricionistas como Fran Susín (muy popular en redes) avalan sus propiedades y las destacan como una opción saludable, ligera y muy completa para picar entre horas. En tiempos donde la conciencia por la alimentación sana se ha vuelto imprescindible, encontrar un snack que sea equilibrado, saciante y, además, delicioso, es una verdadera joya. Y no hablamos de barritas energéticas con ingredientes imposibles de pronunciar, ni de productos procesados con infinitas promesas en el envase. No. Se trata de algo tan simple y tradicional como una castaña cocida, lista para comer y llena de ventajas para nuestro organismo.

El mejor snack de Mercadona según los expertos

Una de las grandes ventajas de estas castañas cocidas Hacendado por sólo 1,40 euros los 100 gramos, es su capacidad para saciar el apetito de forma natural. ¿Cuántas veces abrimos la despensa buscando algo ligero y terminamos comiendo más de lo que queríamos? Estas castañas son una solución excelente para esos momentos. Gracias a su contenido en hidratos de carbono complejos, aportan energía de liberación lenta, lo que significa que mantienen los niveles de glucosa estables durante más tiempo. Esto se traduce, en la práctica, en menos hambre al poco rato y, por tanto, menos picoteo innecesario.

Además, su textura suave y su sabor ligeramente dulce hacen que sean muy agradables al paladar, sin necesidad de añadirles sal, azúcares o conservantes. No solo se trata de un snack rápido, sino de uno que cumple con los requisitos de una dieta equilibrada. Y esto no lo decimos sólo nosotros: los nutricionistas han sido claros al respecto. Aunque la castaña pertenece al grupo de los frutos secos, nutricionalmente se comporta más como un cereal. Esto es clave, ya que contiene poca grasa, pocas proteínas y tan solo 171 calorías por cada 100 gramos.

Perfectas para llevar

Otra razón por la que este producto se está ganando el título de mejor snack de Mercadona es su formato práctico y cómodo. Las castañas vienen cocidas y peladas, listas para abrir y comer. No hace falta calentarlas, ni cocinarlas, ni siquiera lavarlas. Es uno de esos productos que puedes llevar en el bolso o en la mochila y que se convierten en el mejor aliado para una jornada larga, ya sea en la oficina, de excursión o en un viaje en tren.

Este detalle no es menor. En la era de la inmediatez, un alimento saludable que no requiera preparación es oro puro. Además, si hablamos de sostenibilidad, también ganan puntos: al tratarse de un producto mínimamente procesado, con un envase sencillo, su impacto medioambiental es mucho menor que el de otros snacks más industriales.

Un aliado para la dieta

Aunque estas castañas están disponibles todo el año, no podemos negar que evocan el otoño de una forma especial. Ese olor a castañas asadas que inunda las calles durante los meses fríos tiene algo de nostálgico y reconfortante. Sin embargo, gracias a su presentación, podemos disfrutar de este sabor típico de temporada en cualquier momento, incluso en pleno verano.

Desde el punto de vista nutricional, su aporte de fibra también es notable. Esto mejora el tránsito intestinal y contribuye a una mejor digestión, algo fundamental si buscamos sentirnos más ligeros y saludables. Y aunque no lo parezca, este pequeño fruto también contiene minerales como el potasio, el fósforo y el magnesio, que ayudan a mantener el equilibrio de nuestro cuerpo, especialmente en épocas de más cansancio físico o mental.

¿Es para todo el mundo? Sí, con algunas consideraciones

Aunque la mayoría de las personas pueden disfrutar de estas castañas sin problema, como siempre, conviene tener en cuenta algunas cuestiones. Para quienes siguen dietas muy bajas en carbohidratos o están en un plan de adelgazamiento estricto, conviene medir las cantidades, ya que, aunque saludables, siguen teniendo calorías.

En el caso de personas con intolerancia al gluten, pueden consumirlas sin preocupación, ya que las castañas no contienen gluten. Esto las convierte también en una opción muy interesante para celíacos o personas que buscan reducir el consumo de productos con trigo.