Un nutricionista prueba las galletas de Mercadona y confirma: «Llevan…»

Cuando se trata de algo tan básico como la alimentación, todos buscamos siempre las mejores opciones, incluso cuando se trata de aquellos productos o alimentos que no es que tomemos todos los días, aunque siempre apetecen. En el caso concreto de las galletas, las distintas variedades y presentaciones, provocan que muchas veces no sepamos cuáles elegir teniendo en cuenta no sólo el sabor, sino también su calidad nutricional. Sin embargo, la ayuda de un experto siempre viene bien y en concreto, os desvelamos cuáles son las mejores galletas de Mercadona en función de lo considerado por un nutricionista.

Con una oferta cada vez más variada y comprometida con las tendencias de salud, el supermercado valenciano acierta con muchas de sus galletas, aunque tiene algunas variedades o especialidades que destacan de forma especial por su calidad. Tanto es así que una conocida nutricionista, especializada en hábitos saludables, ha decidido analizar algunas de las galletas que vende Mercadona. Su objetivo: comprobar si de verdad cumplen lo que prometen. Y el veredicto es claro: dentro de lo que hay en el mercado, las de Mercadona están muy bien posicionadas. Lo que descubrió al analizarlas, lo cuenta sin rodeos: «Llevan ingredientes mejores que muchas otras del supermercado».

Las mejores galletas de Mercadona según un nutricionista

En el primer puesto del análisis que ha realizado la cuenta @transformatelavida se sitúan las galletas de trigo de espelta de la marca Hacendado. ¿La razón? Están elaboradas con harina integral de espelta como base principal, y en lugar de contener azúcares añadidos en grandes proporciones, utilizan edulcorantes como los alcoholes de azúcar. Este punto ha sido clave para que el producto obtenga la mejor valoración, aunque la nutricionista recuerda que los polialcoholes tampoco son del todo inocentes: un consumo excesivo puede provocar molestias digestivas. Aun así, destaca que es preferible este tipo de ingredientes a grandes cantidades de azúcar refinado.

En definitiva, estas galletas se perciben como una opción acertada para quienes buscan un tentempié que encaje en una alimentación más cuidada. Una nueva demostración de Mercadona para ofrecer a sus clientes opciones deliciosas para el desayuno o la merienda, pero que además, son saludables.

Digestive de avena

En segundo lugar, aparecen las galletas Digestive de avena, también de la marca Hacendado. Su composición muestra una mezcla de avena integral y harina de trigo integral, lo cual se valora positivamente desde el punto de vista nutricional. El envase transmite una imagen muy saludable y no miente del todo: efectivamente, contienen ingredientes interesantes. Sin embargo, desde la mencionada cuenta señalan que es importante fijarse en la cantidad de azúcar que llevan. Aun así, su sabor suave y su textura las hacen muy atractivas para quienes están en transición hacia una dieta más equilibrada.

Galletas María 100% integrales

En el tercer puesto del análisis se sitúan las galletas María 100% integrales, un clásico renovado que se adapta a las tendencias actuales. Según explica la experta, estas galletas están elaboradas en un 74% con harina integral de trigo, lo cual es un punto muy a favor, ya que no se trata de una mezcla diluida con harinas refinadas. Sin embargo, también aquí tenemos una cantidad de azúcar destacada. La nutricionista lo señala con claridad, aunque reconoce que dentro del mundo de las galletas tradicionales, esta alternativa de Mercadona es de las más aceptables, sobre todo por la calidad de su base y su sencillez de ingredientes.

La apuesta de Mercadona por una alimentación más consciente

Lo más interesante del análisis es que pone de manifiesto un cambio que lleva tiempo produciéndose en Mercadona: su apuesta real por ofrecer productos más equilibrados. No se trata solo de vender galletas light o de añadir la palabra integral en el envase, sino de una estrategia que busca responder al nuevo consumidor, que sabe leer etiquetas, que compara y que ya no se conforma con el producto más barato. Las galletas de espelta, las Digestive de avena o las María 100% integrales son un ejemplo de cómo la marca Hacendado está ajustando su oferta para ser competitiva también en salud.

Esta evolución se nota también en otros apartados del supermercado: los nuevos yogures ricos en proteínas, los panes con masa madre y alto contenido en fibra, o las cremas vegetales sin aditivos artificiales. Todo forma parte de una misma filosofía que Mercadona ha sabido implementar con acierto: ofrecer calidad sin perder de vista el precio, y hacerlo con productos elaborados mayoritariamente en España, apoyando al proveedor nacional.

Ahora entonces ya lo sabes, si buscas darte un capricho sin alejarte del todo de una alimentación equilibrada puedes encontrar en las mencionadas galletas una buena alternativa. Y lo mejor de todo: están al alcance de cualquier bolsillo si tenemos en cuenta que el precio se sitúa entre los 1,10 y los 1,40 euros.