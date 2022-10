Las nuevas ayudas para Volkswagen se quedan cortas: 390 millones frente a los 1.000 que prometió Sánchez

En el Palacio de la Moncloa han saltado todas las alarmas tras conocerse que el fabricante automovilístico Volkswagen está reconsiderando la instalación de la gigafactoría en Sagunto -que avanzó en exclusiva este diario-, prevista para abastecer de baterías para coches eléctricos a las plantas de Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra). Para ello, el Ejecutivo ha duplicado los fondos previstos para este proyecto, dentro del proyecto estratégico de recuperación y transformación (PERTE) del vehículo eléctrico, aunque fuentes cercanas al proceso aseguran que este esfuerzo no será suficiente para convencer a los alemanes, ya que existe una diferencia abismal entre lo prometido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ex director ejecutivo de Volkswagen, Herbert Diess, y lo concedido por el Ministerio de Industria.

«La resolución del proyecto estratégico de recuperación y transformación (PERTE) del vehículo eléctrico no ha gustado nada en Wolfsburgo -sede del gigante automovilístico alemán-, de hecho, ha caído como un jarro de agua fría porque no se esperaba esta cantidad, ya que la inicial, la primera, no era ni una décima parte de lo prometido por el presidente del Gobierno al ex director ejecutivo de Volkswagen, Herbert Diess», explican fuentes cercanas al proceso en conversaciones con este diario.

Antes de conocerse la asignación de los fondos del PERTE VEC, Diess trasladó al Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen que la inyección pública del Gobierno de España iba a ascender a 1.000 millones de euros. No obstante, las exigencias de Bruselas, que obligaron al Ministerio de Industria -cartera de Reyes Maroto- a evitar que este proyecto se convirtiera en un traje a medida para el consorcio alemán, rebajaron la cuantía a 800 millones de euros.

Fondos insuficientes

Finalmente, el Gobierno ha concedido 397,37 millones de euros de ayuda al proyecto presentado por el grupo Volkswagen y Seat al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), lo que supone más que duplicar (+137%) la cantidad adjudicada en la resolución provisional, publicada el pasado mes de agosto.

Una cantidad que podría no ser suficiente para convencer a los alemanes, que prevén invertir 3.000 millones para llevar a cabo la iniciativa Future: Fast Forward (F3), que implica la fabricación en Martorell y Landaben de los vehículos urbanos cero emisiones de la corporación a partir de 2025, así como la instalación de una gigafactoría en Sagunto. Ante esta situación, las citadas fuentes explican que «hay un gran miedo en el Gobierno de que su proyecto estrella de los fondos europeos acabe con el dinero en Europa en vez de en las plantas de automóvil de España».

A esto hay que sumar que el dinero que estimaba Volkswagen que le iba a costar construir la planta de baterías en Sagunto ya no es el mismo por el aumento de las materias primas y el encarecimiento de la energía. Por lo tanto, la factura para el consorcio alemán terminará siendo mayor.

Una relación de amistad

«La relación entre el antiguo director ejecutivo de Volkswagen, que siempre ha sido un gran apasionado de España, dónde pasaba largas temporadas disfrutando de los veranos en el norte del país, y el presidente del Gobierno era muy estrecha y buena. Este no era el único. Diess también fraguó una gran relación personal con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, al que escribió una carta al dejar su cargo como directivo en el consorcio alemán», cuentan las citadas fuentes. Una salida de la dirección de la compañía que ha podido lastrar los planes de Volkswagen para España.