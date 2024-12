Ni Primor ni Druni: el mejor calendario de adviento de maquillaje está en Mercadona y está volando

Ahora que ya estamos en pleno mes de diciembre, los calendarios de adviento están a la orden del día y se convierten en un imprescindible para quienes disfrutan contando los días hasta Navidad con una sorpresa diaria. Si bien marcas como Primor y Druni suelen ofrecer opciones irresistibles en lo que respecta a calendarios con productos cosméticos, este año Mercadona ha superado todas las expectativas con su Calendario Adviento 24 Makeup Essentials Deliplus, un producto que combina calidad, diseño y precio en un formato que está arrasando entre las amantes del maquillaje.

Este calendario de adviento de Mercadona no es sólo una caja con productos de belleza, es una experiencia que invita a disfrutar de la magia de la cuenta atrás navideña con artículos imprescindibles para cualquier rutina de maquillaje. Además, su precio de 24 euros lo hace aún más atractivo, colocándose como una de las opciones más completas y económicas del mercado por lo que es normal que se esté agotando ya que se presenta además como una de las mejores opciones para regalar también esta Navidad. No importará si ya estamos a 25 de diciembre y tú te presentas con este calendario para tu madre, tu hermana o esa persona a la que sabes que le encanta el maquillaje. Podrá abrir todas la ventanas al momento para descubrir productos básicos para un make up completo como sombras de ojos, correctores, lápices labiales y mucho más, incluyendo además productos para maquillarnos como esponjas y pinceles.

El calendario de adviento de maquillaje está en Mercadona

En un contexto donde los calendarios de adviento de belleza son cada vez más populares, Mercadona ha sabido ofrecer una propuesta cuidada al detalle. Desde la elegante presentación hasta la selección de los productos incluidos, este calendario destaca por su funcionalidad y por ser una opción ideal tanto para regalar como para disfrutar uno mismo.

Sin duda, un calendario que te convence desde el primer momento en el que lo ves. Presentado en una caja con compartimentos bien organizados, el Calendario Adviento 24 Makeup Essentials Deliplus incluye dos cajas interiores y un sobre que esconden 24 sorpresas diferentes. Su diseño es práctico y elegante, pensado para emocionar a quien lo reciba.

Cada compartimento guarda un producto que cubre diferentes aspectos del maquillaje y el cuidado personal. Desde herramientas esenciales como pinceles y pinzas, hasta productos estrella como sombras de ojos, labiales y esmaltes. Mercadona ofrece una experiencia completa para quienes disfrutan experimentando con su look.

¿Qué incluye este calendario?

La variedad es uno de los puntos fuertes del Calendario Adviento 24 Makeup Essentials Deliplus. Entre los productos destacados, se encuentran:

Corrector líquido , ideal para disimular imperfecciones.

, ideal para disimular imperfecciones. Esponjas de maquillaje , perfectas para difuminar bases y lograr acabados profesionales.

, perfectas para difuminar bases y lograr acabados profesionales. Polvo bronceador, que añade un toque cálido al rostro.

que añade un toque cálido al rostro. Sombras de ojos líquidas y en polvo, en tonos versátiles para cualquier ocasión.

en tonos versátiles para cualquier ocasión. Lápiz de ojos negro y lápiz de labios rojo, básicos infalibles en cualquier kit de maquillaje.

básicos infalibles en cualquier kit de maquillaje. Guante desmaquillador, una herramienta ecológica y eficaz para la limpieza facial.

una herramienta ecológica y eficaz para la limpieza facial. Neceser y antifaz, detalles prácticos y relajantes que complementan el conjunto.

Además, incluye productos para el cuidado de uñas como lacas y limas junto con herramientas para cejas y brochas de alta calidad. Todo esto por un precio que deja fuera de juego a competidores de otras marcas y coloca a Mercadona en el primer puesto de las tiendas más deseadas gracias a sus calendarios de adviento.

Calidad a precio imbatible

En un mercado donde los calendarios de adviento de maquillaje pueden superar fácilmente los 50 euros, Mercadona ha apostado por ofrecer un producto asequible sin sacrificar calidad. Cada artículo ha sido seleccionado pensando en la funcionalidad y la experiencia del usuario, asegurando que sea una compra que realmente vale la pena. 24 productos por 24 euros, de modo que cada uno de ellos te costará tan sólo 1 euro. ¿Dónde has visto eso con productos de maquillaje? Sólo en Mercadona.

Ideal para regalar o disfrutar

El Calendario Adviento 24 Makeup Essentials Deliplus es perfecto para quienes buscan un regalo especial en Navidad. Su cuidada presentación y la variedad de productos lo convierten en una opción con la que es imposible fallar. Además, es una excelente manera de mimarse y descubrir nuevos productos de belleza mientras se vive la emoción de la cuenta atrás hacia la Navidad.

En conclusión, Mercadona ha logrado posicionarse como un competidor fuerte en el mercado de los calendarios de adviento de maquillaje. Su Calendario Adviento 24 Makeup Essentials Deliplus destaca por su relación calidad-precio, su presentación atractiva y la selección de productos incluidos.

Si estás buscando el regalo perfecto o simplemente quieres añadir un toque especial a tu mes de diciembre, este calendario es una apuesta segura. Pero cuidado, ¡está volando de las estanterías! Así que, si quieres hacerte con él, no lo pienses demasiado.