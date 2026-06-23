Ni lotería ni criptomonedas: 540 empleados se hicieron millonarios gracias a una inesperada venta

Mucha gente tiene el deseo de poder ser millonario y vivir tranquilamente, pero 540 trabajadores de una empresa de equipos electrónicos han recibido un total de 240 millones de dólares, un salario medio de alrededor de 443.000 dólares por empleado gracias a la venta de una familia de un pequeño pueblo en EEUU.

La empresa es Fibrebond, un fabricante de gabinetes con sede en Minden, Luisana, el cual la familia Walker dirigió durante 43 años antes de venderla al gigante de la gestión de energía Eaton a principios del año pasado. El ex director ejecutivo, Graham Walker, insistió en una cláusula antes de firmar: el 15% de las ganancias tenía que destinarse a los empleados, ninguno de los cuales poseía acciones de la empresa. El propio Walker renunció a su cargo de director ejecutivo el 31 de diciembre.

Las bonificaciones empezaron a pagarse en junio y se extienden a lo largo de un período de retención de cinco años. En esos años, los trabajadores deben permanecer en la empresa para cobrar el monto completo. Los mayores de 65 estaban exentos, por lo que se podían jubilar de inmediato. Los empleados no lo podían creer: Uno preguntó si había cámaras ocultas grabando. Otro se marchó en un carrito de golf con el puño en alto. «Fue surrealista, como decirles a las personas que habían ganado la lotería».

Historia de Fibrefond

Fibrefond nació en 1982 de la mano de Claud Walker, padre de Walker, construyendo estructuras para equipos telefónicos y eléctricos a lo largo de las vías del tren. La fábrica se incendió en 1998 y, con el estallido de las puntocom, se redujo la demanda, lo que llevó a una disminución de la plantilla de unos 900 a 320 empleados. Aun así, la familia Walker pagó los salarios en los malos momentos a cambio de una lealtad a largo plazo.

Hay casos como el de Lesia Key, quien empezó en 1995 como empleada ganando 5,35 dólares la hora, y que ahora pudo pagar su hipoteca y abrió una boutique de ropa. Hong Blackwell, de 67 años, se jubiló tras 16 años de servicio y le compró a su marido una Toyota Tacoma.