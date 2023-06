El ‘New York Times’ lo tiene claro: este es el mejor aceite de España

España es el primer productor y exportador mundial de aceite de oliva, un alimento que forma parte de nuestra cultura y nuestra identidad. Pero no todos los aceites son iguales, ni todos tienen el mismo sabor, aroma y beneficios para la salud. Hay uno que destaca por encima de los demás, y que ha logrado seducir al prestigioso periódico estadounidense ‘The New York Times’. ¿Quieres saber cuál es y por qué lo han elegido como el mejor aceite de España?. Pues toma nota, porque este es el mejor aceite de España según el ‘New York Times’

El New York Times elige el mejor aceite español

El aceite de oliva es uno de los productos más emblemáticos y saludables de la gastronomía española. Su calidad y sabor son reconocidos en todo el mundo, y prueba de ello es que el periódico estadounidense ‘The New York Times’ ha elegido el mejor aceite de España entre los cientos de marcas que existen en el mercado y se ha decantado por uno que se elabora en Jaén con aceituna 100% picual.

El famoso periódico llevó a cabo una investigación para encontrar aquellos aceites que realmente «valiera la pena comprar» y tras analizar 40 botellas, consultando a un catador experto en aceites de oliva, probaron 15 de los aceites de oliva que se encuentran en supermercados americanos y el resultado fue que el mejor de todos es el aceite de oliva extra virgen Graza Sizzle.

Un aceite del que dicen que es el «mejor aceite de oliva virgen extra para cocinar» así como para aderezos, ensaladas y mojar pan.

El NYT explica que han hecho una investigación exhaustiva para «encontrar los aceites de oliva que realmente valían la pena comprar» en su nación, según el NYT. Para hacer esto, probaron 15 aceites de oliva que se ofrecían en cadenas de supermercados nacionales en todo el país después de investigar más de 40 botellas de aceite y hablar con un catador de aceite de oliva capacitado para ayudar a definir sus criterios y con ello concluyeron que el mejor aceite de oliva virgen extra «para cocinar , pero también para aderezos para ensaladas y para mojar pan» es el aceite de oliva extra virgen Graza Sizzle.

Un aceite del que ofrecen un extenso reportaje en sus páginas, y del que además el ‘New York Times’ recomienda para hacer una salsa de pesto ligera o también ofrece recetas en las que lo utiliza como la bruschetta de tomate, pollo confitado con patatas asadas y ensalada de perejil o para unos frijoles refritos con aceite de oliva.

De este aceite, el periódico explica que el catador al que consultaron detectó que tenía un olor a «plantas de tomates frescas y vivas, con aromas de manzana verde», y que si bien comienza con un sabor ligero a caramelo, florece rápidamente en un picante amargo y que luego se va volviendo cada vez, más agradable. Un aceite del que dice que es rico «pero no graso», con un «final largo».

De este modo, el ‘New York Times’ lo tiene claro: este es el mejor aceite de España aunque no lo podrás comprar en nuestro país, ya que solo se comercializa para Estados Unidos, en su versión «Sizzle», para cocinar, o «Drizzle», para aliñar.