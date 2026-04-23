¿Necesito autorización de los vecinos para instalar el aire acondicionado en la fachada? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Al igual que la piscina, el aire acondicionado es uno de los elementos más cotizados de todo el verano. Pero cuando queremos instalar uno, surgen dudas de dónde podemos hacerlo o si se van a quejar los vecinos. Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre instalar aire acondicionado en la fachada de nuestra casa.

El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal establece explícitamente que no se puede colocar un aire acondicionado en la fachada del edificio sin permiso de la comunidad de vecinos: «El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores».

Las fachadas, al ser exteriores del edificio, no pueden ser modificadas por el propietario de piso o local sin aviso previo a la junta de vecinos y aprobación de la comunidad. Por lo tanto, como el aire acondicionado tiene un aparato que se instala fuera del edificio, no se puede instalar el aire acondicionado en la fachada sin aviso previo y aprobación de la comunidad.

Aunque hay excepciones para este caso, si el lugar donde se va a instalar el aire acondicionado es en un balcón, patio o ventana cuyos exteriores pertenezcan a un particular. Aun así, se recomienda avisar previamente a los vecinos de la comunidad de propietarios del edificio para evitar malentendidos o reclamaciones absurdas. El proceso para solicitar la aprobación de la comunidad lo indica la ley: lo primero es solicitar una autorización formal en una junta de vecinos y presentar un proyecto con todas las características arquitectónicas y técnicas, con la ubicación del aparato y el impacto visual del aire acondicionado. Si aun no teniendo permiso se coloca el aparato, podría suponer una multa económica y retiro mediante ley del aire acondicionado.