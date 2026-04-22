¿Se pueden guardar las bicicletas en el garaje? Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal al respecto y el artículo 7.2 lo avala

Vivir en una comunidad de vecinos es como comprar un boleto de lotería; te puede tocar gente amabilísima con la que no tengas ni medio problema y solo saludes y sigas con tu día, o puede tocarte gente con la que no congenies para nada. Por ello, es necesario conocer la Ley de Propiedad Horizontal para, por ejemplo, saber si se pueden guardar las bicicletas en el garaje.

Situaciones como esta son típicas de la convivencia en un edificio, pequeños roces que pueden desembocar en una situación vecinal típica de una junta de ‘Aquí no hay quien viva’. Porque seamos sinceros, a nadie le debería molestar una bicicleta en el garaje siempre que no ocupe nuestra plaza, pero siempre hay alguien que se queja de estos detalles insignificantes, como de plantas en los balcones o cambiar el color de los felpudos.

Para poner fin a estas disputas y poner ciertas normas en la convivencia vecinal, se creó la Ley de Propiedad Horizontal. Esta ley, sumada a las normas por las que se rija cada edificio, es la columna vertebral de cómo hemos de comportarnos en nuestro edificio, pero fuera de nuestra casa. Esta ley no es del todo clara con el almacenamiento de objetos como bicicletas en el garaje.

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe expresamente guardar objetos en una plaza de garaje, bien sean bicicletas o cualquier otra cosa. Sin embargo, el propietario no puede realizar actividades molestas, insalubres, peligrosas o que pongan en riesgo la salud física o integridad del resto de vecinos del edificio. Esta ambigüedad no ayuda a definir qué hacer y qué no en nuestra plaza de garaje, por lo que podemos seguir teniendo al típico vecino molesto que se queja de que nuestras bicicletas estén en el garaje, pero dichos vecinos no pueden prohibirnos tenerlas ahí.