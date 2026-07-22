Naturgy gana 1.215 millones, un 6% más hasta junio y mejora sus previsiones para 2026

Naturgy ha obtenido un beneficio neto de 1.215 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior, y mejoró sus previsiones para 2026, apuntando así a unas ganancias récord de más de 2.100 millones de euros en el ejercicio, informó la compañía.

De esta forma, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la primera gasista y tercera eléctrica del país se situó a cierre de junio en los 2.975 millones de euros, con un aumento del 4,5% frente al mismo periodo de 2025, en un contexto internacional complejo marcado por la incertidumbre geopolítica afectado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y su especial repercusión en el mercado energético.

Por su parte, la compañía presidida por Francisco Reynés ha destacado que este «sólido desempeño» refleja la diversificación del grupo, la resiliencia operativa y la gestión disciplinada del riesgo, demostrando que la compañía «está bien posicionada para afrontar un entorno energético volátil durante 2026».

Inversiones de Naturgy

Por tanto, en el periodo de enero a junio, Naturgy invirtió 844 millones de euros, principalmente en redes de distribución y proyectos renovables. La capacidad renovable total instalada alcanzó los 8,4 gigavatios (GW), con cerca de 1,3 GW actualmente en construcción, de los cuales se espera que 629 MW entren en operación durante la segunda mitad de 2026.

Mientras, la deuda neta al cierre de junio del grupo se situó en 11.745 millones de euros, frente a los 12.317 millones de euros en 2025, respaldada por una fuerte generación de caja.

El ratio deuda neta/Ebitda era de 2,2 veces, reflejando la solidez del balance y proporcionando así a la compañía una significativa capacidad financiera para acelerar el crecimiento con un enfoque disciplinado.

Con todos estos números, la energética ha mejorado sus objetivos fijados en su plan estratégico 2025-2027, incrementando sus perspectivas para 2026 de Ebitda un 5%, por encima de 5.500 millones de euros, y llevando su meta de beneficio neto por encima de 2.100 millones de euros, un 10% más.

Asimismo, la compañía ha destacado que «afronta ahora una nueva etapa con un balance sólido, una nueva estructura accionarial, y una estrategia centrada en la disciplina financiera y la creación de valor sostenible».

Igualmente, el presidente de Naturgy ha vaticinado que la evolución de los precios internacionales del gas «anticipa un invierno complejo ante el que la compañía trabaja para garantizar su compromiso con la seguridad de suministro».

Dividendo de 0,6 euros

Mientras en lo que se refiere a la remuneración a sus accionistas, el consejo de administración ha aprobado el pago de un primer dividendo a cuenta del ejercicio 2026 de 0,60 euros por acción, que se abonará el próximo 29 de julio.

Esta retribución se enmarca en la política de remuneración al accionista comprometida en el Plan Estratégico 2025-2027, y siempre condicionada al mantenimiento del rating BBB, algo que no está en riesgo.

El pasado 31 de marzo, Naturgy pagó su dividendo final de 2025 de 0,57 euros por acción en efectivo, elevando el dividendo total de 2025 a 1,77 euros/acción, lo que representa un incremento del 10,6% en comparación con 2024.