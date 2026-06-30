Miguel López-Quesada nuevo director de Comunicación y Marca de Indra Group

Indra Group ha nombrado a Miguel López-Quesada Gil nuevo director de Comunicación, Marketing y Gestión de Marca, en sustitución de Jesús Presa, que emprende una nueva etapa profesional fuera de la compañía, según ha informado la firma.

López-Quesada cuenta con más de 30 años de trayectoria en comunicación corporativa, marketing de grandes marcas y asuntos públicos, desarrollada tanto en consultoría como en multinacionales de distintos sectores. En el ámbito corporativo ha ocupado posiciones directivas en grupos internacionales como Gestamp y, más recientemente, Alcoa.

En consultoría de comunicación inició su carrera y asumió responsabilidades crecientes en firmas globales como Burson Marsteller y Weber Shandwick, donde llegó a ser consejero delegado en España y posteriormente presidente para Iberia y Latinoamérica.

Ha compaginado su actividad profesional con cargos relevantes en asociaciones del sector de la comunicación y los asuntos públicos, destacando la presidencia de Dircom, que ha ejercido desde 2018 hasta 2026, informa Ep.

La compañía ha agradecido a Jesús Presa su trabajo y compromiso durante los años que ha permanecido en Indra Group.