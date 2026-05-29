Mientras el mundo entero está pendiente de Ormuz, un pequeño pueblo de Galicia puede convertirse en la megabatería de Europa con un yacimiento de 17 millones de toneladas de litio

La mina de Doade, situada en el municipio de Beariz en la provincia de Ourense, quiere convertirse en la quinta mayor explotación de litio en Europa. Esta iniciativa llevada a cabo por Recursos Minerales de Galicia cuenta con la calificación de Proyecto Estratégico por parte de la Comisión Europea y se prepara para extraer hasta 17 millones de toneladas del metal de la economía verde. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la mina que puede hacer que Galicia sea un referente del litio.

La Mina Doade es un proyecto que aborda la construcción de una mina subterránea y una planta de tratamiento de los minerales del subsuelo de Doade-Beariz (Ourense). «Estos minerales contienen litio, un metal necesario para la descarbonización de la economía europea. La extracción de mineral de litio generará un impacto social positivo manteniendo la máxima protección del medio ambiente», cuenta la plataforma en su página web oficial, en la que también se especifican los pasos que han seguido para comenzar la extracción del metal verde clave en la fabricación de baterías para móviles, coches eléctricos o incluso para la medicina y salud mental.

Según indica esta empresa, en 2025 la Comisión Europea seleccionó Mina Doade en el listado de Proyectos Estratégicos según el Reglamento de Materias Primas Críticas, señalándolo como de interés público «para asegurar el suministro de materias primas estratégicas y garantizar el buen funcionamiento del mercado interior europeo».

En 2026, esta empresa informa que, cuando las administraciones den el permiso de explotación, Recursos Minerales de Galicia iniciará la excavación de la mina y la construcción de la planta de procesado, incorporando trabajadores y contratando proveedores para las obras. Para el año 2028 se calcula que se comenzará a extraer el mineral a razón de 500.000 toneladas al año hasta llegar a las 17 millones de toneladas previstas, que convertirán a un pequeño pueblo de Galicia en una de las grandes baterías de litio en Europa.

El descubrimiento del litio en Galicia

El litio ha sido bautizado como el metal de la economía verde y ha sido encontrado en las rocas de pegmatita del subsuelo de Doade-Beariz (Ourense). Esta empresa define el litio como un «metal imprescindible para fabricar baterías de almacenamiento de energía para los sectores del transporte y la electrónica» y que ha sido calificada por la Unión Europea como «una materia prima crítica», por lo que favorecerá su extracción en el territorio comunitario.

Y es que el litio es el metal del futuro de cara a la próxima transición energética por su extrema ligereza y gran capacidad de almacenamiento, que lo hace ser indispensable para la fabricación de baterías recargables. Por ello, las baterías de iones de litio se utilizan para teléfonos móviles, portátiles y, lo más importante, las baterías de los vehículos eléctricos que poco a poco van creciendo dentro del parque automovilístico mundial. Además de en tecnología y almacenamiento de la energía, el litio es importante en materia de medicina y de salud mental.

Por ejemplo, los marcapasos que diariamente mejoran las condiciones de vida de millones de personas repartidas en todo el mundo funcionan con baterías de litio. En forma de sales, el carbono de litio se emplea en la medicación que tiene que ver con el trastorno bipolar o la depresión. Por lo que también es de suma importancia en lo que se refiere a la salud mental.