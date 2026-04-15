El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha vuelto a cargar contra el dirigente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. En esta ocasión, el republicano ha amenazado con despedirle si se mantiene en el cargo una vez finalice su mandato, es decir, a partir del próximo 15 de mayo. Trump ya ha elegido como sucesor a Kevin Warsh y está deseando que tome el mando del banco central estadounidense.

«Entonces tendré que despedirlo», ha indicado el dirigente de EEUU tras ser preguntado en el cadena Fox Business sobre la permanencia en el cargo de Powell tras el día en el que caduca. «Si no se va a tiempo, tendré que despedirlo. He querido despedirlo, pero no me gusta la polémica», ha añadido.

Powell ha mantenido una tensa relación con Trump a lo largo de los últimos meses, puesto que no ha cumplido con sus exigencias. Es decir, el presidente de la Fed se ha negado a rebajar los tipos de interés, una medida muy deseada por el magnate.

De hecho, el propio Departamento de Justicia abrió una investigación en su contra relacionada con la renovación de la sede del banco central, una acción que el jefe de la Fed aseguró que se enmarcaba en «las amenazas y la presión constante» de la Administración Trump.

Pelea entre Powell y Trump

Trump se está viendo contra las cuerdas por culpa de un elevado endeudamiento que, a su vez, conlleva un gasto de intereses excesivamente alto por parte de su Ejecutivo.

Ante esto, la Fed de Powell ha preferido seguir otros criterios y no rebajar los tipos tan rápido como Trump desearía, siendo mucho más conservadores que otras autoridades monetarias como el Banco Central Europeo (BCE).

Por otro lado, Powell deslizó el mes pasado la posibilidad de seguir ocupando el cargo de presidente de la Fed, aunque sea de manera interina, hasta que exista confirmación sobre quién será su sustituto al frente del instituto emisor.

Trump ya ha designado a Kevin Warsh como su favorito para encabezar el banco central y se espera que comparezca ante el Comité Bancario del Senado de EEUU la próxima semana para su audiencia de confirmación, aunque la votación, donde necesita una mayoría de 51 votos, podría retrasarse.

Incluso aunque deje su cargo, Jerome Powell podría mantener su cargo de gobernador en la entidad, aunque todavía no ha confirmado qué decisión tomará.