El entorno para las energéticas es ahora más sano de lo que lo fue hace apenas un año o año y medio, ya que los precios de la energía han pasado de estar deprimidos a niveles mucho más aceptables. Esto permite a las empresas disfrutar de mayores ingresos y mejorar la retribución al accionista.

El problema que pueden tener, según los expertos, es incrementar el dividendo a tasas mayores de lo que lo hace la generación de caja, aunque en principio creen que la demanda de energía será tan fuerte en los próximos años que esto no debería ser el caso.

Las grandes energéticas españolas han convertido el dividendo en su principal argumento bursátil. En un entorno de tipos todavía elevados y crecimiento moderado, compañías como Naturgy, Endesa o Repsol ofrecen rentabilidades que oscilan entre el 6% y el 7%, muy por encima de la media del mercado.

El resultado es un sector dividido en dos modelos: el del crecimiento sostenible, representado por Iberdrola que registra un avance acumulado de alrededor del 3,8 % en lo que va de año y el del dividendo elevado, donde destacan Naturgy y Endesa.

Naturgy: la reina del dividendo

Naturgy, con una rentabilidad cercana al 7% y un plan explícito de incremento hasta 2027, se ha convertido en el referente para inversores en busca de rentas.

Los analistas financieros que cubren a Naturgy están realizando una revisión al alza de sus valoraciones sobre la compañía que se refleja, principalmente, a través de un mayor precio objetivo de la acción a 12 meses que ya ronda los 28 euros.

Sin embargo, firmas como Bankinter advierten de que este atractivo convive con una realidad menos brillante debido a que la empresa reparte casi todo lo que gana con un payout que ronda el 95%, lo que limita su margen de maniobra si el negocio se debilita.

Endesa, la favorita del sector

Javier Cabrera, analista de XTB afirma que si en el 2027 se produce un cambio de gobierno en nuestro país, podríamos ver de nuevo una apuesta por esta fuente de energía y las empresas más expuestas se llevarán todo el pastel.

Dentro del sector, Endesa, Iberdrola y Naturgy son las compañías con exposición a la energía nuclear. En ese sentido, Endesa copa alrededor de la mitad de la potencia instalada de energía nuclear en nuestro país, por lo que es el valor que atrae del sector.

Endesa ocupa una posición intermedia y lidera el crecimiento desde enero hasta la fecha con un 11%. Su dividendo sigue siendo elevado, del 3,8%, y relativamente predecible, apoyado en un payout en torno al 70%.

El grupo de analistas de Bankinter destaca su modelo de negocio con más visibilidad, gracias al crecimiento en redes y a los contratos a largo plazo en generación y comercialización. Suben el precio objetivo hasta 38 euros.

Iberdrola, la más moderada de las tres

Por su parte, Iberdrola tiene una gran diversificación geográfica y de fuente de energía, lo que la hace también una empresa a tener en cuenta en el sector.

Ángel Pérez, de Renta4, asegura que tanto Naturgy como Iberdrola son valores con un perfil defensivo por la naturaleza de sus negocios y, en el actual contexto de incertidumbre, son valores que es probable que tengan un mejor comportamiento relativo frente al mercado.

Si bien el dividendo de Iberdrola es más moderado, en torno al 3,4%, los analistas coinciden en que es el más sólido del sector.

La compañía combina resultados récord con fuertes inversiones en redes y renovables, lo que le permite sostener y aumentar la retribución sin tensionar sus cuentas.