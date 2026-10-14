Bank of America ha cerrado el tercer trimestre con un retroceso del 17% en su beneficio neto, penalizado por una sanción de aproximadamente 1.200 millones de dólares impuesta por las autoridades estadounidenses por deficiencias en sus controles contra el blanqueo de capitales y el cumplimiento de las sanciones internacionales. El castigo regulatorio ha eclipsado el crecimiento de los ingresos y ha presionado la cotización del segundo mayor banco de Estados Unidos.

Según medios estadounidenses, la entidad obtuvo un beneficio neto de unos 6.900 millones de dólares, frente a los 8.300 millones registrados un año antes, mientras que el beneficio por acción se situó en 0,91 dólares, frente a los 1,04 dólares del mismo periodo del ejercicio anterior. Los ingresos ascendieron a aproximadamente 30.000 millones de dólares, un 3% más interanual.

La evolución de las cuentas refleja el impacto de la sanción, pero también la debilidad de algunas actividades de mercados. Incluso sin contabilizar el efecto de la multa, el beneficio por acción habría alcanzado los 1,08 dólares, por debajo de los 1,10 dólares que esperaban los analistas, de acuerdo con Reuters.

Mayores sanciones de la historia

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes una batería de medidas sancionadoras por más de 1.210 millones de dólares contra Bank of America. El organismo atribuye las medidas a deficiencias en la detección y comunicación de operaciones sospechosas, así como a incumplimientos de las normas contra el blanqueo de capitales y de distintos programas de sanciones.

La sanción principal, de 1.200 millones de dólares, fue impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) por no mitigar ni comunicar riesgos financieros ilícitos considerados prioritarios para la seguridad nacional. Entre ellos figuran redes chinas de blanqueo de capitales y actividades financieras ilícitas en la frontera suroeste de Estados Unidos.

Las operaciones sospechosas no comunicadas superaban los 5.000 millones de dólares, de los que alrededor de 1.000 millones estaban relacionados con riesgos prioritarios para la seguridad nacional y otros riesgos financieros ilícitos.

La actuación regulatoria incluye además una multa civil de 750 millones de dólares de la Oficina del Interventor de la Moneda (OCC), que supone la mayor sanción impuesta por ese organismo. El conjunto de las medidas sitúa el caso entre los mayores castigos de la historia del Tesoro estadounidense.

Además, la sanción llega en un momento en el que los inversores examinan la capacidad de los grandes bancos estadounidenses para sostener sus beneficios mediante los ingresos por intereses, la banca de inversión y las operaciones de mercado.

Reuters apunta a una caída del 5% en los ingresos por ventas y negociación de Bank of America, hasta unos 5.100 millones de dólares, lastrados por la debilidad de la renta fija, las divisas y las materias primas. Las comisiones de banca de inversión también retrocedieron un 11%, hasta aproximadamente 1.800 millones de dólares.

Estos descensos contrastan con el avance de los ingresos totales y apuntan a una evolución desigual entre las distintas líneas de negocio. El crecimiento de la actividad bancaria no ha sido suficiente para compensar el efecto extraordinario de la sanción ni la debilidad de determinadas áreas de mercados.

En la negociación previa a la apertura de Wall Street, las acciones de Bank of America llegaron a caer en torno al 4%, según las informaciones publicadas por Reuters y otros medios financieros.

El banco promete reforzar sus controles

El consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan, destacó el crecimiento orgánico de la entidad, la profundización de las relaciones con los clientes y el aumento de los préstamos comerciales en los distintos segmentos de negocio.

La entidad, por su parte, ha afirmado que ha destinado recursos significativos a mejorar sus sistemas de cumplimiento normativo, tecnología y personal especializado en la prevención de delitos financieros.

Las medidas impuestas por los reguladores obligan al banco a reforzar sus controles y a someter determinadas actuaciones a revisión independiente. Este proceso añade presión sobre la entidad, tanto por los costes de remediación como por el riesgo reputacional derivado de las deficiencias detectadas.