Mercadona saca una novedad dulce que está arrasando: no he probado otra cosa igual

La llegada de nuevas opciones en el mundo de los dulces siempre genera mucha expectación, y cuando se trata de Mercadona, la novedad siempre se convierte en un fenómeno que no pasa desapercibido. Esta vez, la cadena de Juan Roig ha lanzado un producto que como cabría esperar, nos deja a todos con la boca abierta: el chocolate blanco Fussion Hacendado relleno con chocolate con leche aireado. Un dulce que ha arrasado en las redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, donde ya se ha ganado miles de seguidores por su sabor único y su sorprendente textura.

Si eres un amante del chocolate y te gustan las propuestas innovadoras, este es un producto que definitivamente tienes que probar. Además, el chocolate Fussion Hacendado viene en una tableta de 100 gramos y tiene un precio de solo 1,35 euros, lo que lo convierte en una opción asequible para los amantes del dulce, y en especial del chocolate, que no quieren gastar mucho dinero. El producto se destaca por su diseño único: tiene una capa superior de chocolate blanco, y en su base, un chocolate con leche que, cuando se parte, revela una sorpresa en su interior. Es una sensación que se nota en el primer bocado. Lo curioso es que, dentro de la tableta, encontramos una estructura aireada, como pequeñas burbujas de aire incrustadas en el chocolate, lo que le da una textura mucho más ligera y suave que la de los chocolates convencionales.

Mercadona saca una novedad dulce que está arrasando

El principal atractivo de este chocolate es, sin lugar a dudas, su textura. Cuando se prueba, la sensación es completamente diferente a la de otros chocolates con leche o blanco. Aunque el sabor es claramente el de un chocolate con leche, la sorpresa viene al masticarlo. Las burbujas de aire hacen que el chocolate se derrita de manera mucho más suave en la boca, lo que genera una expansión del sabor que hace que cada bocado sea aún más placentero. Es una experiencia sensorial que sorprende y provoca que quieras acabarte toda la tableta al momento.

La cuenta de TikTok @busosreview ha sido una de las primeras en dar a conocer este nuevo producto dulce de Mercadona, destacando precisamente este contraste entre la capa de chocolate blanco y el interior aireado de chocolate con leche. El tiktoker también comparó este chocolate con el Milka Bubbly, un producto de la marca Milka que comparte una característica similar: la inclusión de burbujas de aire en su interior.

Otro tiktoker, @_.eltete también lo ha probado asegurando que se podría comer la tableta entera ya que Mercadona ha logrado un chocolate irresistible y que está «buenísimo» , resaltando su capa de burbujas de las que dice que no se «puede describir, la tenéis que probar».

Características del nuevo chocolate con burbujas

Este chocolate blanco Fussion Hacendado tiene una combinación interesante de ingredientes. Con un 46% de chocolate gasificado y un 20% de chocolate con leche, el equilibrio entre el dulzor del chocolate blanco y el sabor más suave del chocolate con leche crea una experiencia muy agradable para los sentidos. Además, cada onza de esta tableta contiene solo 23 calorías y 2,3 gramos de azúcar, lo que la convierte en una opción relativamente ligera para quienes buscan disfrutar de un dulce sin sentir demasiada culpa. Aunque, por supuesto, como con todo dulce, la moderación siempre es clave.

Lo que realmente destaca es la textura del chocolate, que con las burbujas en su interior se vuelve mucho más aireada, ofreciendo una experiencia diferente. Cada bocado parece fundirse suavemente en la boca, gracias a la composición especial que permite que el chocolate se derrita con facilidad, liberando el sabor con más intensidad. Además, la capa superior crujiente hace que la combinación sea mucho más explosiva. Con este dulce de Mercadona ya te aseguramos que no vas a necesitar nada más e incluso si lo sirves entre los postres y dulces de esta Navidad, tus invitados se van a llevar una sorpresa.

En definitiva, el chocolate blanco Fussion Hacendado es, sin lugar a dudas, una de esas novedades que no puedes dejar pasar. Con un sabor delicioso, una textura aireada y burbujeas que explotan en la boca, ofrece una experiencia única que no se parece a nada que hayas probado antes. Su relación calidad-precio es excelente, y la originalidad del producto lo convierte en un éxito rotundo entre los Jefes de Mercadona. Si todavía no lo has probado, no esperes más, porque es una verdadera delicia que está arrasando en las redes y en las tiendas.