Mercadona es reconocida como la empresa más innovadora en la distribución de España

Mercadona ha sido reconocida como la empresa más innovadora en la distribución de España, según la prestigiosa revista Fortune, líder en negocios mundial. La publicación ha presentado esta mañana la segunda edición del ranking de empresas más innovadoras de Europa, donde destaca la presencia de Mercadona como la única del sector de España, y la octava en el listado de la distribución europea.

Asimismo, en el listado general compuesto por 300 empresas europeas de varios sectores, de las cuales solo aparecen 12 mercantiles españolas, la compañía de supermercados ocupa la 148ª posición, subiendo 97 posiciones respecto al año pasado, cuando quedó en la 245ª posición.

Mercadona, modelo de innovación propio y transversal

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes, la compañía lleva a cabo un modelo de innovación propio y transversal centrado en cuatro ejes: la innovación de producto, que canaliza a través de sesiones de coinnovación que realiza con sus clientes en sus 20 centros de coinnovación para desarrollar mejoras y novedades en el surtido; la de procesos, apostando por la transformación digital para optimizar tareas como la gestión de tiendas; la social, con la colaboración con entidades sociales; y la abierta y colaborativa, colaborando con organizaciones especializadas en encontrar soluciones innovadores que aporten valor a toda la organización.