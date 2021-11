Si hay algo que caracterice al supermercado de Mercadona son sus ganas de renovar y de sacar nuevos productos a la venta para satisfacer a todos sus clientes y es que, ¿a quién no le gusta acudir al supermercado y comprobar que hay productos nuevos para llevarnos a casa y probar? Es por eso por lo que todas las semanas, o al menos la gran mayoría de ellas, encontramos productos novedosos de la marca Hacendado. Y esta semana no iba a ser menos ya que Mercadona ha sacado unas nuevas hamburguesas con un ingrediente estrella que no hemos visto en otro supermercado.

¿Quieres saber cuál es el ingrediente estrella que Mercadona ha incorporado a una de sus hamburguesas? Pues te lo contamos a continuación. ¡No te lo pierdas!

Las nuevas hamburguesas de Mercadona con gambón y merluza

Se trata de las nuevas hamburguesas que contienen merluza y gambón, unas hamburguesas de pescado y marisco que tienen un sabor espectacular. Es cierto que no son las primeras hamburguesas de pescado que nos encontramos, de hecho podemos encontrar otras opciones, con merluza y salmón, en las neveras del supermercado de Hacendado, pero nunca nos habíamos topado con una hamburguesa que incluyese el gambón como ingrediente.

El gambón es uno de esos productos del mar que solemos comprar como capricho, para hacer un buen arroz con gambones, unos gambones a la plancha o para cualquier tipo de guiso de pescado. Es por eso por lo que ver que lo incluyen en una hamburguesa es algo novedoso, ¿no es cierto?

Según vemos, los ingredientes que han usado para estas hamburguesas son, simplemente, merluza y gambón, por lo que son una muy buena opción para toda la familia, ¡incluso para los más pequeños! Es una forma excelente de hacer que coman pescado y marisco sin que lo noten. Son tan sabrosas que ni notarán que no son de carne.

Estas hamburguesas se venden en formato de 2 unidades y su precio es de 2,90 euros, un precio que, en principio, puede parecer caro, pero son dos productos que suelen tener un precio elevado, por lo que este pack de 2 hamburguesas está bastante bien.

La gran variedad de hamburguesas de la marca Hacendado

En Mercadona podemos encontrar una gran variedad de hamburguesas para todos los gustos y es que no solo encontramos las típicas hamburguesas de pollo, mixtas o cerdo, también encontramos otras opciones mucho más originales y apetecibles para darnos un capricho cualquier día de la semana.

Encontramos las hamburguesas Angus gruesa, la de ternera con bacon y queso, la de pollo con zanahorias e incluso la hamburguesa de pollo rebozada que se asemeja al clásico McPollo, una auténtica delicia. También encontramos mini hamburguesas (tanto de cerdo como de pollo) para los más pequeños, o de pavo y espinacas para los que quieren cuidar la línea, sin olvidar todas las hamburguesas vegetarianas para los que no consumen carne.

En definitiva, la selección de hamburguesas de Mercadona crece por momentos, por lo que ya no necesitarás ir a un local de comida rápida para pedir una burguer especial, tan solo tendrás que pasarte por un Mercadona para prepararla.