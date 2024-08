Mercadona arrasa con su nueva salsa con cero azúcares añadidos: la hemos probado y éste es nuestro veredicto

Mercadona es sin que nadie lo dude uno de los supermercados favoritos en España, no sólo por su amplia variedad de productos, sino también por su capacidad de innovar y adaptarse a las necesidades y gustos de sus clientes. Entre su extensa gama de productos, uno de los que siempre destaca son sus salsas. Ya sea para aderezar ensaladas, acompañar carnes o simplemente dar un toque extra de sabor a nuestras comidas, las salsas de Mercadona, bajo su marca Hacendado, siempre logran captar nuestra atención. Sin embargo, en esta ocasión, una novedad ha generado gran expectación entre los consumidores: una salsa barbacoa sin azúcares añadidos, que promete mantener todo el sabor con un enfoque más saludable. Nosotros ya la hemos probado y tenemos el veredicto de esta novedad.

En un mercado cada vez más consciente de la importancia de reducir el consumo de azúcares, Mercadona ha sabido identificar una oportunidad perfecta para satisfacer a aquellos que desean disfrutar de sus comidas favoritas sin comprometer su salud. La nueva salsa barbacoa cero azúcares añadidos de Hacendado llega para ofrecer una alternativa a quienes buscan opciones más equilibradas en su dieta. No es de extrañar que esté causando tanto revuelo, ya que la idea de disfrutar de una salsa barbacoa con todo el sabor, pero sin el contenido elevado de azúcar, es una propuesta muy atractiva. Esta innovación no sólo responde a las demandas del mercado, sino que también se alinea con las tendencias actuales de consumo responsable y consciente. Dicho esto, no pudimos resistirnos a probar esta nueva salsa que ha acaparado todas las miradas. Como grandes aficionados a las barbacoas y a todo lo que conlleva disfrutar de una buena comida al aire libre, decidimos adquirir un bote y comprobar si realmente está a la altura de las expectativas. Aquí te contamos nuestra experiencia, desde la primera impresión hasta el veredicto final, pasando por el análisis de sus ingredientes, su textura, y, por supuesto, su sabor.

La nueva salsa barbacoa que triunfa en Mercadona

La salsa barbacoa siempre ha sido una de las grandes favoritas para acompañar carnes a la parrilla, costillas, hamburguesas, o incluso como complemento para dipear con unas crujientes patatas fritas o nuggets de pollo. Sin embargo, el alto contenido en azúcares de muchas de estas salsas suele ser un obstáculo para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada. Es por eso que la propuesta de Mercadona con su salsa barbacoa cero azúcares añadidos Hacendado resulta tan interesante.

Lo primero que llama la atención es el envase: un bote de 330 gramos, que se presenta con un diseño sencillo pero atractivo, destacando claramente la información sobre la ausencia de azúcares añadidos. Con un precio de 1,45 €, la relación calidad-precio parece prometedora, especialmente si consideramos que se trata de una opción más saludable que las salsas barbacoa tradicionales.

Al revisar los ingredientes, encontramos una lista bastante cuidada: tomate, fibra de maíz, vinagre de alcohol, sal, cebolla, acidulantes, conservantes y colorantes. Estos ingredientes no sólo aseguran un buen sabor, sino que también garantizan que la salsa mantenga una consistencia adecuada sin la necesidad de añadir azúcar. La presencia de la fibra de maíz es un punto interesante, ya que contribuye a darle cuerpo a la salsa, manteniendo una textura agradable en boca.

Primeras impresiones y análisis del sabor

Nada más abrir el bote, lo primero que notamos fue el aroma característico de una buena salsa barbacoa: una mezcla equilibrada entre lo ahumado y lo ligeramente picante, que invita a probarla de inmediato. Al verter la salsa, la textura se mostró consistente, ni demasiado espesa ni demasiado líquida, lo que facilita su uso tanto para marinar como para acompañar directamente en la mesa.

El primer bocado fue toda una sorpresa. A pesar de no contener azúcares añadidos, la salsa barbacoa Hacendado no sacrifica ni un ápice de sabor. De hecho, su perfil es rico y complejo, con el equilibrio perfecto entre el dulzor natural del tomate y el toque ácido del vinagre. La presencia de la cebolla añade una nota ligeramente dulce que complementa a la perfección los sabores ahumados, y el ligero toque picante se siente al final de cada bocado, dejando una agradable sensación en el paladar.

Esta salsa es una excelente opción para quienes desean disfrutar de todo el sabor de una barbacoa sin preocuparse por el contenido de azúcares. Mariné unas costillas de cerdo con la salsa y las dejé reposar durante unas horas antes de llevarlas a la parrilla. El resultado fue espectacular: la carne absorbió todos los sabores de la salsa, quedando jugosa y con un toque ahumado realmente delicioso. También la probé con unos nuggets de pollo, y debo decir que es una combinación ganadora; la salsa complementa a la perfección la textura crujiente del pollo, haciendo que cada bocado sea aún más sabroso.

Veredicto final: una adición imprescindible a tu despensa

Después de probar esta salsa en diversas preparaciones, podemos afirmar sin lugar a dudas que la salsa barbacoa cero azúcares añadidos de Hacendado ha superado nuestras expectativas. No sólo cumple con la promesa de mantener el sabor tradicional de la barbacoa, sino que lo hace sin añadir azúcares, lo cual es un gran punto a favor para quienes cuidan su alimentación.

Además, su versatilidad la convierte en una opción ideal no sólo para carnes, sino también para verduras a la parrilla y como acompañamiento para snacks. Por un precio de 1,45 €, es difícil encontrar una opción que ofrezca tanto sabor y calidad sin comprometer la salud. Definitivamente, esta salsa se ha ganado un lugar en nuestra despensa, y estamos seguros de que se convertirá en un producto estrella entre los clientes de Mercadona.

Así que, si eres amante de la barbacoa pero buscas una alternativa más saludable, te recomendamos darle una oportunidad a esta salsa. ¡No te arrepentirás!.