Mercadona arrasa con este plato preparado: sabe como el de tu abuela y cuesta menos que un café

Hay platos que no necesitan presentación porque basta con probar un bocado para reconocerlo como algo casero. Eso es justo lo que ocurre con esta receta preparada que Mercadona ha lanzado al mercado y que ya se ha ganado un hueco en la mesa de muchos hogares. ¿El secreto? Una combinación de sabor casero, ingredientes de calidad y un precio que, literalmente, cuesta menos que un café. El plato preparado con el Mercadona arrasa.

En tiempos en los que apenas tenemos tiempo para cocinar, encontrar una comida rápida que no solo alimente, sino que además reconforte, es casi un milagro. Y aquí es donde entra en juego esta pasta al pesto con pollo de la marca Hacendado. Lo que más sorprende es que, a pesar de tratarse de un plato ultracongelado, tiene ese punto de sabor que bien podría haber salido de una olla familiar, después de horas al fuego y con todo el cariño del mundo. Con tan sólo abrir el microondas y esperar cuatro minutos, esta receta se convierte en un salvavidas para quienes trabajan fuera, estudian o simplemente no quieren pasar media tarde en la cocina. Lo mejor de todo es que sabe de verdad, no a comida envasada o enlatado, sino a plato casero, con ese toque de pesto cremoso, pollo jugoso y pasta en su punto justo.

Mercadona arrasa con este plato preparado

A día de hoy, un café con leche en una cafetería puede costarte más que esta bolsa de 300 gramos de pura delicia. Por 2,50 euros, Mercadona pone en tu mesa una receta equilibrada, saciante y, sobre todo, sabrosa. La clave está en su fórmula: pasta trenzada, pechuga de pollo asada, queso mozzarella y una salsa pesto suave con albahaca, ajo y aceite de oliva virgen extra.

El resultado es un plato redondo, ni muy fuerte ni muy ligero, con ingredientes que se notan en la textura y el sabor. El tomate semiseco que lleva añade un punto ácido que equilibra la cremosidad del pesto y el dulzor natural del pollo. Es una mezcla muy bien pensada para que no empalague y puedas disfrutar cada cucharada.

Además, esta opción no está pensada sólo para emergencias: muchas personas que la han probado aseguran que la utilizan como base para sus cenas o almuerzos habituales. Basta con añadir una ensalada fresca al lado o un poco más de parmesano rallado por encima para tener una comida que podría pasar por hecha en casa.

Fácil, rápido y apto para microondas, sartén o freidora de aire

Uno de los mayores aciertos de este producto es su versatilidad en la preparación. Puedes hacerlo al microondas en sólo 4 minutos (sin necesidad de abrir ni perforar la bolsa), cocinarlo al fuego en una sartén durante 7-8 minutos o darle un toque especial en la freidora de aire en 9-11 minutos. Y lo mejor es que no necesita descongelación previa: se cocina directamente del congelador al plato.

Para quienes tienen prisa, el microondas es una opción perfecta. Basta con poner la bolsa en un plato, orientarla con la cara indicada hacia arriba, y calentar a máxima potencia. Luego se deja reposar un minuto, se abre con cuidado (porque el vapor quema) y listo. El aroma que sale al abrir la bolsa ya es prometedor.

Quienes prefieren un punto más tostado pueden usar la air fryer. Con un poco de papel vegetal o una fuente resistente, el plato queda incluso más sabroso, con el queso ligeramente fundido y los bordes del pollo doraditos. En sartén, removiendo de vez en cuando, también se consigue una textura estupenda, ideal para los más tradicionales.

Cuáles son los ingredientes

En un vistazo rápido a la lista de ingredientes, sorprende la ausencia de aditivos innecesarios. La base es una buena pasta de sémola de trigo duro (52%), a la que se suma la salsa pesto (18%) con albahaca, queso rallado, aceite de oliva virgen extra y un toque de ajo. La pechuga de pollo asada (13%) está bien condimentada y jugosa, y se complementa con trozos de tomate marinado y mozzarella que se derrite suavemente al calentar.

Todo ello suma una receta equilibrada también desde el punto de vista nutricional: por cada ración (300 g), aporta unas 480 kcal, 29 g de proteínas y 14 g de grasas, sin disparar los azúcares ni la sal. Para una comida principal, es una opción bastante completa y, lo más importante, muy sabrosa.

Un básico en la cocina para cualquier día de la semana

Cada vez son más las personas que comparten en redes sociales su experiencia con esta receta. Algunos la tunean con frutos secos, otros le añaden más verduras o un poco de picante, pero la mayoría coincide en lo mismo: por menos de lo que cuesta un desayuno fuera de casa, puedes tener un plato de pasta con sabor casero en tu mesa en menos de 10 minutos.

Ahora ya lo sabes, la pasta con pollo al pesto Hacendado se ha convertido, con razón, en uno de los platos más vendidos del lineal de congelados de Mercadona. No será como el de tu abuela al 100%, porque ella tenía su toque especial y eso es algo insuperable, pero se le acerca. Y eso, por 2,50 €, es mucho decir.