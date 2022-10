López-Tafall (Anfac): «Hacienda está frenando la transición ecológica en el sector del automóvil»

El sector de la automoción en España está comprometido con la transición del vehículo de combustión al eléctrico, tanto es así que gran parte de las fábricas de coches ya ensamblan modelos electrificados. No obstante, desde Anfac instan al Gobierno de Pedro Sánchez a poner en marcha todas las herramientas posibles para que el coche eléctrico sea un posibilidad para todos los españoles y no sea sólo una forma de movilidad para ricos. Herramientas fiscales y ayudas estatales a la demanda, es la propuesta de la patronal que pide que la transición ecológica de la automoción no se frene a las puertas del Ministerio de Hacienda.

En una entrevista a OKDIARIO, el director general de la patronal de los fabricantes de coches Anfac, José López-Tafall, ha criticado la falta de herramientas que proporciona Hacienda -cartera de María Jesús Montero- para fomentar la compra vehículos electrificados, muy lejos de las medidas adoptadas por otros países de nuestro entorno como es el caso de Francia, Italia e, incluso, Portugal, que nos superan en ventas de coches con esta fuente de energía.

«En España, la transición ecológica, la urgencia climática en el sector de la automoción, acaba a las puertas del Ministerio de Hacienda y esto no puede ser», ha criticado el director general de Anfac. «Nosotros venimos insistiendo en que hay que adoptar medidas en IRPF, medidas en sociedades, medidas en IVA, como ya tienen nuestros países vecinos, porque si la fiscalidad no ayuda, es tremendamente difícil que vayamos al ritmo de lo que se dice que queremos ser, que es ser líderes», añade.

Además, López-Tafall insiste en que «también hay que adoptar medidas continuas para impulsar la recarga eléctrica, sobre todo de alta potencia. En la actualidad el parque que hay de puntos de recarga es razonable para la penetración que tenemos de mercado, pero es cierto que para el ritmo hacia donde queremos llegar tenemos que ir mucho más rápido y el Gobierno está comprometido, está preocupado, pero nosotros además de la preocupación, necesitamos medidas ágiles».