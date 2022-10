Locura con la tablet Huawei que vende Lidl: así es

Si deseas poder estrenar una nueva tablet esta temporada de otoño o deseas poder comprarte por fin una que sea de calidad y cuyo precio sea económico puede que no quieras dejar escapar el modelo que está arrasando actualmente en uno de los supermercados de referencia. Una tablet que es de una de las mejores marcas en el mercado y que no te vas a poder creer lo barata que es. Descubre ahora la tablet Huawei que vende Lidl y que está provocando la locura.

La tablet Huawei que provoca la locura en Lidl

La nueva Huawei MatePad T10s es la tablet que se vende ahora en los supermercados Lidl y a un precio realmente económico. Una tablet que ya se ha convertido en una de las más destacadas y mejor valoradas de Huawei.

La MatePad T10s es una tablet que se presenta con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno (aunque ampliable a 512 GB mediante tarjeta microSD) . Por otro lado el sistema operativo del dispositivo es Android 10.0 + EMUI 10.1 con una potente batería de 5100 mAh para una duración en tiempo de espera de hasta aproximadamente 400 horas (o de 9 horas en reproducción de vídeo).

La tablet que arrasa en Lidl tiene además doble cámara. La frontal tiene 2 MP con foco fijo mientras que la trasera tiene 5 MP con enfoque automático y en el caso de que la compres para que tus hijos la utilicen puedes configurarla a través de la función de control parental específica llamada Kids Corner.

Es sin duda una tablet que no puedes dejar escapar ya que no sólo es eficiente y te permitirá desde disfrutar de una serie o un videojuego, a enviar correos, recibirlos y leerlos o también, trabajar documentos. No tiene aplicaciones de Google integradas pero las podemos bajar si problema.

Las medidas de la tablet más novedosa de Huawei son de 15,9 x 24 x 0,7 cm por lo que es perfecta para que la lleves siempre encima (dentro de tu bolso) o para que tus hijos la lleven dentro de su mochila.

El precio de la Huawei MatePad T10s suele rozar los 220 euros aunque gracias a la oferta de Lidl la podemos encontrar rebajada a un precio increíble de tan sólo 149 euros. Nunca antes se había visto tan barata de modo que si deseas hacerte con ella no dudes en comprarla ya que debido a ese precio se está agotando en muchos de los supermercados de Lidl y también online.