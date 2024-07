Lidl se la juega a Leroy Merlin con el estor térmico para acabar con el calor en casa

Leroy Merlin ha sido siempre un referente cuando se trata de encontrar todo lo necesario para el hogar, especialmente en lo que respecta a soluciones de bricolaje y decoración. Sus productos destacan por su variedad, calidad y disponibilidad. Sin embargo, Lidl ha entrado en la competencia con un producto que no sólo es altamente funcional, sino que también se está agotando rápidamente debido a su popularidad y efectividad. Se trata de un estor térmico que ofrece Lidl y que promete ser una solución eficaz contra el calor, y su aceptación en el mercado sugiere que Leroy Merlin tiene un nuevo rival a considerar.

La popularidad de Leroy Merlin no se puede negar; es una tienda donde los consumidores pueden encontrar una amplia gama de productos para mejorar y embellecer sus hogares. Sin embargo, Lidl ha sorprendido a todos al lanzar un estor térmico que no sólo compite en calidad, sino que también destaca en términos de precio y eficiencia. Este producto ha captado la atención de muchos, especialmente en tiempos donde la eficiencia energética y la protección contra el calor son prioritarias. La capacidad de Lidl para ofrecer productos de alta demanda a precios accesibles le ha permitido ganarse la confianza de los consumidores que buscan calidad sin comprometer su presupuesto. La llegada del estor térmico de Lidl ha generado un gran interés, y no es difícil entender por qué. Este producto no tiene nada que envidiar a los que se encuentran en Leroy Merlin, ofreciendo características que lo hacen atractivo para cualquier hogar. Con la capacidad de reducir la entrada de calor y proteger los espacios de la intensa luz solar, este estor se presenta como una opción imprescindible para quienes desean mantener sus hogares frescos durante los meses más cálidos. Ahora, vamos a profundizar en las características y beneficios de este estor térmico que ha puesto a Lidl en el mapa de las soluciones para el hogar.

El estor térmico de Lidl para acabar con el calor

El estor enrollable térmico para ventanas de Lidl es una solución práctica y eficiente para combatir el calor en el hogar. Diseñado para ser utilizado tanto en la sala de estar como en el dormitorio, este estor no sólo ofrece protección visual sino también solar, creando un ambiente más cómodo y agradable.

Una de las características más destacadas de este estor es su reverso reflectante con un revestimiento térmico energéticamente eficiente. Este diseño no solo ayuda a mantener el calor fuera durante los meses de verano, sino que también contribuye a retener el calor en invierno, haciendo de este producto una solución versátil para todas las estaciones del año.

El estor cuenta con un práctico tiro lateral que se puede instalar tanto a la derecha como a la izquierda, brindando flexibilidad en su uso e instalación. Además, se puede fijar tanto en el techo como en la pared, lo que lo hace adaptable a diferentes tipos de espacios y preferencias de instalación.

Modelos disponibles

Lidl ofrece este estor térmico en varios tamaños y colores para adaptarse a diferentes necesidades y estilos de decoración:

100x150cm | Blanco

80x150cm | Blanco

60x150cm | Blanco

100x150cm | Antracita

80x150cm | Antracita

Cada modelo incluye accesorios de montaje e instrucciones, lo que facilita su instalación sin necesidad de herramientas o conocimientos especializados.

Especificaciones técnicas

La instalación de este estor es muy sencilla gracias a los soportes de fijación regulables que se adaptan a marcos de hasta aproximadamente 25 mm de grosor. Las medidas del estor varían entre 180 y 200 cm de longitud, lo que permite cubrir ventanas de diferentes tamaños.

El peso del estor varía según el tamaño:

100 x 150 cm: 620 g

80 x 150 cm: 590 g

60 x 150 cm: 530 g

El material del estor es 100% poliéster con un revestimiento térmico en el reverso, lo que garantiza su durabilidad y eficacia. Aunque no es lavable, se puede limpiar fácilmente con un paño húmedo, lo que facilita su mantenimiento y prolonga su vida útil.

Beneficios del estor térmico de Lidl

Este estor térmico no solo ofrece una solución práctica para reducir el calor en el hogar, sino que también contribuye a la eficiencia energética, ayudando a mantener una temperatura interior más constante. Esto puede resultar en un ahorro significativo en los costos de energía, ya que reduce la necesidad de utilizar sistemas de aire acondicionado o calefacción.

Además, el precio accesible de 12,99 euros lo convierte en una opción asequible para cualquier presupuesto, sin comprometer la calidad y funcionalidad del producto.

En resumen, Lidl ha logrado posicionarse como un competidor fuerte frente a Leroy Merlin con su estor térmico para ventanas. Este producto no sólo ofrece una solución eficaz contra el calor, sino que también destaca por su accesibilidad, fácil instalación y mantenimiento. Con varias opciones de tamaño y color, este estor se adapta a las necesidades y estilos de cualquier hogar, proporcionando comodidad y eficiencia energética a un precio inmejorable. Sin duda, una alternativa que merece ser considerada por quienes buscan mejorar el confort de su hogar sin gastar de más.