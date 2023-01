Leroy Merlin tiene el tenderete con secadora incluída que está siendo un éxito en ventas

Ahora que estamos en invierno y que parece además que regresa el mal tiempo, se hace necesario buscar soluciones que nos permitan tener la ropa seca en poco tiempo. En el caso de no tener secadora, siempre puedes recurrir al hecho de meter el tenderete dentro de casa y colgar la ropa pero eso implica que tarde demasiado tiempo en estar seca por completo y que además se note cierto olor a humedad en la colada. Por suerte existen remedios más eficaces y que nos llegan de parte de Leroy Merlin que presenta ahora el tenderete con secadora incluida que está siendo un éxito en ventas.

El tenderete con secadora que arrasa en Leroy Merlin

Tener secadora es toda una suerte cuando llega el invierno y queremos la ropa seca nada más lavarla, pero para aquellos que no tienen secadora, o no pueden tenerla, Leroy Merlin presenta un secador rectangular de la marca Jocel que no llega ni a los 100 euros y que se ha convertido en todo un «top ventas» en esta temporada.

El secador, que se presenta en un acabado de llamativo color naranja, tiene una potencia de 1000 W, soporta un peso máximo de 15 kilos de ropa y las medidas son 70 x 160 x 50 cm (ancho x alto x largo).

Con garantía de dos años, es un secador de ropa (modelo comercial JSR002228) de lo más eficaz, que además es fácil de usar. Lo único que debes hacer es montar el secador (seguir las instrucciones no es nada complicado) y una vez lo tengas montado verás que la estructura es similar a la de un pequeño tenderete rectangular.. De este modo, vas a poder colgar las prendas de ropa y evitarás además que se formen arrugas mientras se van secando.

Antes que nada debes colocar la funda naranja. La tendrás que fijar en los soportes superiores y una vez montada, puedes abrir la cremallera de la que dispone para entonces meter la ropa dentro.

Seleccionas el tiempo que desees para que el secador esté funcionando y una vez acabe comprobarás como en poco tiempo, la ropa ya está lista para que te la pongas.

Una solución cuando deseas secar la ropa rápidamente que además, funciona a través de conexión a la red y también es compatible con sistemas de domótica o smart home.

Disponible en Leroy Merlin y en su tienda online, el secador de ropa rectangular tiene un precio de 85,99 euros.