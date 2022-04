La falta de espacio suele ser uno de los principales problemas en todos los hogares, especialmente en los construidos en los últimos años ya que según avanza el tiempo se hacen más pequeños. Hoy te mostramos un artículo de Leroy Merlin que es un inventazo increíble para las casas pequeñas, tanto que se convertirá en un imprescindible para ti en cuanto lo veas.

Leroy Merlin ofrece en catálogo una amplia gama de artículos que suponen interesantes soluciones para el ahorro y aprovechamiento de espacios en el hogar. La cadena francesa es una de las tiendas más buscadas cuando se trata de artículos para el hogar, incluyendo el bricolaje, su principal especialidad.

El tendedero para techo de Leroy Merlin que cambiará tu vida

Se trata del Tendedero para techo de aluminio, un tendedero que llegará a tu vida para aprovechar al máximo los espacios de tu pequeña casa, ya que se pone en el techo, por lo que no afecta a todo lo demás que tengas a ras de suelo o colgado en las paredes. Es una solución cómoda, práctica y muy eficaz que en cuanto la utilices por primera vez no querrás secar tu ropa de otra manera.

Este tendedero para techo de Leroy Merlin tiene unas medidas de 78×100 cm, siendo extensibles esos 100 cm hasta los 160 cm. Es un tendedero extensible que está fabricado en aluminio anodizado y que te permitirá secar tu ropa ahorrando espacio al tenerlo colgado en el techo y bajarlo fácilmente cuando necesites utilizarlo. Su precio en Leroy Merlin es actualmente es de 44,99€, un importe que sin duda merece la pena pagar por todo lo que ofrece este artículo.

Tiene un dispositivo muy cómodo para que puedas subirlo y bajarlo fácilmente siempre que lo necesites, y cuenta con hasta 12 barras de resina para que puedas colgar tu ropa, una gran capacidad de tendido de 19 metros. En él podrás tender toda una lavadora sin problema, y organizar toda la ropa a lo largo, ya que no tiene alas plegables en las que poner diferentes prendas.

Si tienes un problema de espacio en casa y no quieres tener un tendedero plegable que estés poniendo y quitando del salón cada vez que quieras poner a secar la ropa, este tendedero de techo de Leroy Merlin se presenta como una solución fantástica para ti, especialmente si no tienes secadora o no la quieres utilizar a diario. Con este tendedero te encantará tender la ropa, ¡ya no será una tarea tediosa nunca más!.