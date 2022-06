Lefties se pasa el juego con el accesorio que no puede faltar en la playa

Con el verano a la vuelta de la esquina, los días de playa serán cada vez más habituales gracias al aumento de las temperaturas a medida que avanza el verano, por lo que prepararse para tener todo lo necesario para disfrutar al máximo cada vez que vayas. Hoy te mostramos un accesorio de Lefties que es imprescindible para ir a la playa y que te encantará, y además lo puedes conseguir a un precio fantástico.

Lefties cuenta en su catálogo de verano con una gran variedad de artículos que serán perfectos para llevar a la playa, tanto de moda como accesorios que por uno u otro motivo se pueden convertir en imprescindibles en tus largos días en la playa o en la piscina. La firma gallega, perteneciente a Inditex, es la tienda low cost del grupo y está posicionada como una de las que mejores cifras de ventas tiene en nuestro país.

La funda del móvil de Lefties que necesitas para la playa

Se trata de la Funda de Móvil Mistral x Lefties, una funda plástica imprescindible para llevar a la playa y tener el móvil a salvo de arena y de agua, ya que puedes bañarte con ella y así hacerte en pleno baño todos los selfies que quieras sabiendo que el móvil no se va a estropear. El precio de este fantástico accesorio es de tan sólo 8,99€, un chollazo teniendo en cuenta que protegerá tu móvil con total eficacia.

Esta funda del móvil de Lefties para la playa es transparente, por lo que al tenerla bien sellada podrás ver igualmente la pantalla y realizar cualquier gestión ya que el plástico no impide que puedas manejarla de forma táctil como haces habitualmente. Tiene un pequeño estampado de Mistral, además de triple cierre zip y botones a presión para garantizar total impermeabilidad y seguridad. Cuenta con una correa estampada para que puedas llevarla cómodamente colgada del cuello o enganchada en la mano.

Aunque su nivel de protección es muy alto, no es recomendable sumergirla, por lo que es ideal para bañarte con ella y que el móvil esté protegido de salpicaduras pero puede ser un riesgo sumergirla para hacer fotos debajo del agua, más que nada por si alguno de los cierres no lo has sellado bien y te entra agua.

En cuanto a sus medidas, son 15 cm de alto y 8 cm de ancho, mientras la cinta mide 49 cm. La funda está fabricada en un 76% termoplástico, 20% poliéster y 4% acrilonitrilo butadieno estireno. Sin duda esta funda del móvil de Lefties te permitirá disfrutar de la playa con más tranquilidad y no tendrás que estar pendiente de dejar el móvil escondido mientras te vas a bañar.