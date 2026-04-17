Indra va a crear un «vanguardista» centro de Formación Profesional, una escuela situada en el Campus Córdoba, en la que a partir del próximo curso contribuirá a formar perfiles técnicos, al mismo tiempo que ofrecerá un vínculo con la empresa, con el objetivo de acelerar la capacitación y captación de talento.

El objetivo es dar respuesta a su propia necesidad de este tipo de perfiles, derivada de su crecimiento y su despliegue industrial, tal y como ha indicado en un comunicado este viernes.

El nuevo centro integra un programa formativo en tecnología impulsado por la compañía con «una inmersión en el entorno real de trabajo desde el primer día, en los espacios optimizados y equipados con la última tecnología de Campus Córdoba».

Sistemas reales de radiofrecuencia y tecnología

«El modelo metodológico de alto rendimiento diseñado por Indra permitirá al alumnado alcanzar sus objetivos formativos, trabajando con sistemas reales de radiofrecuencia y tecnología CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico)», ha señalado la multinacional, que ha detallado que este centro formará perfiles «altamente demandados» como técnicos de mantenimiento mecatrónico, integradores de sistemas, proyectistas, técnicos en mantenimiento electrónico, especialistas en calibración y pruebas y gestores de mantenimiento.

La oferta del centro incluye dos áreas de especialización. La primera, en el área de Mecatrónica Industrial, con un Grado D de Técnico Superior de Mecatrónica Industrial y Grados C en Montaje y Supervisión y Diseño de Sistemas Mecatrónicos.

La segunda área de especialización es en Mantenimiento Electrónico con un Grado D de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico y dos Grados C en Planificación, mantenimiento de sistemas y profesionales de audio y vídeo. La elección de Campus Córdoba corresponde a su «modelo diferencial que sitúa a la empresa en el centro del proceso formativo».

Más de 55.000 metros cuadrados

El campus cuenta con más de 55.000 metros cuadrados de instalaciones, de los cuales más de 27.000 están destinados a espacios de formación especializados, incluyendo aulas técnicas, talleres industriales y entornos diseñados para simular las condiciones de trabajo.

La directora de captación de talento y movilidad interna de la firma, María Fernanda Silles, ha destacado que Indra «siempre ha estado comprometida con la formación de talento, como parte de su responsabilidad corporativa y como necesidad para contar con profesionales de alta cualificación que necesita».

«Este nuevo centro de FP supone un nuevo paso adelante en nuestra apuesta por los jóvenes y contar con un entorno como Campus Córdoba, con instalaciones de primer nivel y una filosofía formativa pionera, muy práctica y totalmente alineada con la realidad empresarial, es clave para ofrecer la mejor formación», ha añadido.

Por su parte, el consejero delegado y fundador de Campus Córdoba, Marco Antonio Franco, ha subrayado que cuando Indra les trasladó su plan de crecimiento en los próximos años, así como su preocupación para encontrar profesionales con capacidades tecnológicas avanzadas y muy especializadas, «supieron que Campus Córdoba podía ayudarles a encontrar el talento que necesitan en formación profesional». «Este campus se ha creado por y para las empresas», ha finalizado.

Por otra parte, la compañía ha explicado que el incremento de profesionales previsto por Indra corresponde a la puesta en marcha de nuevos centros industriales y tecnológicos en la provincia: la fábrica automatizada de radares de Las Quemadas o una nueva instalación de estructuras metálicas avanzadas para el desarrollo de centros de mando y control desplegables, entre otros proyectos.

«De esta manera, Indra continúa con el objetivo de impulsar programas formativos específicos de alto nivel orientados a la capacitación especializada de talento local y a su integración y permanencia dentro del ecosistema de innovación cordobés», ha apuntado, concluyendo que la implantación de este nuevo centro «refuerza el posicionamiento y crecimiento en Córdoba enmarcado en el Plan Andalucía de Indra, que busca duplicar la actividad del grupo en la comunidad y reforzar su papel como empresa tractora del ecosistema tecnológico e industrial andaluz».