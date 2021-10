Esta Navidad Ikea nos ofrecerá todo lo necesario para vivirla al máximo en su nueva tienda ubicada en Madrid dedicada única y exclusivamente a esta festividad. La Navidad es una de las fiestas más especiales del año, deseando que esta vez sí, nos podamos reunir toda la familia sin restricciones, toca celebrarla por todo lo alto. La decoración low cost de Ikea la podemos ver en vivo y en directo en su nueva tienda ubicada en el centro comercial Intu Xanadú ubicado en Arroyomolinos, Madrid. Ikea revoluciona la Navidad de la mano de una tienda efímera que hay que visitar.

Ikea abre una tienda que revoluciona la Navidad en Madrid

El viernes 29 de octubre empieza la Navidad en Ikea y lo hace a través de su nueva tienda que abrirá de forma efímera en Madrid. Un espacio temporal en el que podremos ver lo último en decoración navideña de nuestra tienda low cost favorita. Este puente hay un nuevo plan que nos estará esperando para sacarnos una sonrisa.

De la misma forma que muchos supermercados preparan una sección solo para estas fiestas, el espíritu navideño ha llegado a Ikea. El lugar donde encontraremos todo en decoración y complementos estará ubicado de forma temporal en Madrid, hasta que terminen las fiestas tan especiales que estamos a punto de vivir.

Todo el menaje de la cocina que compramos para este momento, las tazas en las que servimos el chocolate caliente que desayunamos el día de Navidad junto a toda la familia, los calcetines que colgamos en la chimenea y las mantas con las que nos tapamos con el balcón abierto a la espera de los Reyes Magos.

Hay tantos elementos especiales que no pueden faltar en nuestra casa para crear recuerdos increíbles estas fiestas que Ikea ha decidido crear una tienda para que no nos falte de nada. Más allá de las luces y la decoración, hay todo un mundo de elementos que no podemos dejar escapar por nada del mundo.

El 29 de octubre llegará la Navidad a Ikea, la magia no se detendrá hasta dentro de unas semanas. Si queremos vivir esos momentos especiales renovando todo, creando una nueva era, en la que la familia es el eje central. Hemos estado tiempo separados, pero ahora todo es distinto, volvemos a empezar y lo hacemos con nueva decoración y piezas para regalar que nos inspiren ese amor infinito que Ikea vende a precios bajos a través de su nueva tienda de Madrid.