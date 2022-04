Las cortinas son uno de los elementos más importantes en el hogar, tanto a nivel decorativo como a nivel funcional, y es que sin duda cumplen una labor que es muy importante para proteger el interior de tu hogar de miradas ajenas y también impedir el paso de la luz cuando así lo desees. Hoy te mostramos las cortinas más vendidas de Ikea, que la tienda sueca ha decidido rebajar y están arrasando aún más de lo que ya lo han hecho siempre.

Ikea cuenta en su catálogo con una amplia gama de cortinas y estores con los que poder cubrir todo tipo de ventanas cuando así sea necesario, muchos de ellos grandes éxitos de ventas gracias a su diseño o a su precio, dos factores que sin duda influyen mucho a la hora de comprar. La cadena sueca sabe cómo conquistar al público, y con su sección de textiles sin duda se sale del mapa.

Las cortinas más vendidas de Ikea, tiradas de precio

Se trata de las Cortinas & alzapaños LENDA, una solución perfecta para proteger la intimidad de tu hogar o evitar los molestos reflejos en pantallas como la del ordenador o el televisor. Unas cortinas ideales para diferentes estancias que están disponibles en color gris, beige claro, azul, gris turquesa y blanco, con un precio de tan sólo 20 euros.

Estas cortinas más vendidas de Ikea tienen unas medidas de 140×300 cm y se venden en un pack de un par, siendo esas medidas para cada una de las dos cortinas. Las presillas que tienen en la parte superior permiten que las cortinas es puedan colgar directamente a la barra, sin tener que utilizar anillas ni ningún accesorio, y puedes utilizar también una tira para dobladillos para acortarlas sin tener que coser y que así no toquen el suelo.

Las cortinas tienen alzapaños y están fabricadas en 100% algodón, que encogerán un máximo de un 4% con los lavados. En cuanto a sus cuidados y mantenimiento, si las lavas a máquina debes hacerlo en un programa normal a un máximo de 40ºC, no utilizar lejía ni ningún blanqueador, no meter en la secadora, no limpiar en seco y planchar a un máximo de 200ºC.

El peso total de cada cortina es de 2,10 kg, y con sus 300 cm de alto y 140 cm de ancho pueden abarcar una superficie de 4,20 m2. Si estás buscando unas cortinas con estilo que protejan la intimidad de tu hogar con eficacia, sin duda estas que son las cortinas más vendidas de Ikea serán una excelente opción, ¡y están tiradas de precio!.