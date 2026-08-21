El Ibex 35 sube 0,3% en la apertura y se acerca a los 19.900 puntos, con el petróleo en 93 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este viernes, la última de la semana, con un avance del 0,3% que le ha llevado a situarse en los 19.868 puntos. Pasados unos minutos de la apertura, al filo de las 9.15 horas, el selectivo madrileño ampliaba su ascenso al 0,6% y conquistaba de nuevo la cota de los 19.900 enteros que perdió el pasado miércoles.

Los inversores seguirán pendientes este viernes de los acontecimientos en Oriente Próximo tras el recrudecimiento de las tensiones en la zona y la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar contra Irán «la operación económica más devastadora jamás emprendida».

En este sentido, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha instado este viernes a todos sus aliados a tomar partido -«o estáis con nosotros o estáis contra nosotros»- en la guerra económica contra Irán anunciada por Trump, de la que ha apuntado que dará detalles el próximo lunes en una rueda de prensa.

«Vamos a aplastar la economía de este régimen asesino, lo que limitará su capacidad de proyectar poder a través de sus representantes», ha asegurado Bessent, agregando que «no podrán pagar al Ejército».

Asimismo, ha señalado «una inflación sustancial, tanto inflación de alimentos como inflación general, en Irán», y ha rechazado las estimaciones negativas por parte de algunos analistas al respecto de tal estrategia. Con todo, Bessent ha defendido que esta táctica «sí funciona». «Tenemos una combinación. Es un golpe doble. Tenemos el bloqueo y vamos a imponer las sanciones más severas de la historia», ha avanzado, insistiendo en que «esto funcionará».

En su opinión, los mercados petroleros «están malinterpretando el significado de esta presión económica», porque Estados Unidos tiene «el control del estrecho» de Ormuz y las fuerzas norteamericanas pueden «continuar extrayendo grandes cantidades de energía» (hidrocarburos) del enclave utilizando «el carril sur».

Las autoridades iraníes han rechazado en múltiples ocasiones la posibilidad de que exista un modo seguro de atravesar el estrecho de Ormuz por ese carril sur, que estaría situado frente a las costas de Omán, y la zona ha sido frecuente escenario de explosiones en buques cargueros, mercantes y petroleros, bien por la detonación de minas o por el impacto de proyectiles.

Sin embargo, el portal de noticias Axios recogió en la víspera que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han establecido un corredor meridional por el que entre 15 y 20 petroleros han entrado y salido del estrecho cada noche, transportando unos 10 millones de barriles de petróleo diarios -aproximadamente la mitad del volumen anterior a la guerra-, según dos funcionarios estadounidenses.

«Llevamos ya dos meses controlando el carril sur del estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria Islámica puede ser un fastidio, pero no controla el estrecho. Nosotros sí», declaró uno de los responsables, que, según el medio estadounidense, tiene conocimiento directo del asunto.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,6% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 93,2 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), abarataba su precio un 0,7%, hasta los 86,1 dólares por barril.

En el terreno macro, los inversores estarán hoy atentos a la publicación de una batería de PMI tanto en Europa como en Estados Unidos, así como a los datos de la confianza del consumidor en la eurozona del mes de julio.

Asimismo, antes de la apertura del mercado se ha conocido que la tasa de inflación de referencia en Japón, aquella que descuenta el impacto de los precios de los alimentos frescos, se aceleró en julio al 1,8% interanual, dos décimas por encima del dato del mes anterior y la mayor subida desde el pasado mes de enero. Este repunte allana el camino para una nueva subida del tipo de interés del Banco de Japón en la reunión que mantendrá la institución monetaria entre el 17 y el 18 de septiembre, después de haber elevado el precio del dinero al 1% el pasado mes de junio.

Los mercados también siguen con interés las medidas que está tomando EEUU para combatir su elevada deuda. El secretario del Tesoro ha informado de que el programa de recompra de bonos podría superar los 4.000 millones de dólares (3.456 millones de euros), duplicando el actual límite máximo, en un momento marcado por los altos interés exigidos a la deuda con vencimiento entre 10 y 30 años, que han tocado máximos en los últimos días.

El plato fuerte para los inversores llegará la próxima semana, con el arranque de la reunión de los bancos centrales en Jackson Hole, que este año se celebrará del 27 al 29 de agosto.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado a las 9.00 horas los datos de pernoctaciones hoteleras del mes de julio, que aumentaron un 0,3% respecto al mismo mes de 2025 y un 1,5% en los siete primeros meses del año.

Las empresas del Ibex 35

En este marco, en los primeros compases de negociación de este viernes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Banco Santander (+0,79%), Acerinox (+0,71%), Acciona (+0,67%), Unicaja (+0,62%) y BBVA, que se anotaba ganancias del 0,61%.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Grifols (-0,46%), Enagás (-0,30%), Repsol (-0,25%) y Naturgy, que se dejaba un 0,20%.

Mercados internacionales

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo mixto. Milán ganaba un 0,2% y Londres se revalorizaba un 0,07%, mientras que Francfort y París cotizaban ligeramente en negativo a las 9.10 horas.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1695 billetes verdes, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,698%.