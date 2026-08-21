La actividad empresarial en la eurozona repuntó en agosto, ampliando su expansión, algo que allana el camino para un crecimiento económico de cara al tercer trimestre de este año, que podría situarse en el 0,3%, según previsiones. Así se desprende del último dato del PMI compuesto publicado por S&P Global. En ese sentido, la cifra ha subido 0,1 puntos, desde los 52 puntos a los 52,1 puntos.

El PMI puntúa el contexto del sector privado de tal forma que, si el valor supera los 50 puntos, la actividad empresarial de la eurozona se encontraría en un estado de expansión y, si está por debajo, en contracción.

En este caso, el PMI compuesto no sólo está por encima, sino que ha ampliado su estado de expansión en una décima, algo que dibuja una buena situación para la actividad privada del euro.

En concreto, el PMI manufacturero ha alcanzado en agosto su mayor ritmo de expansión en 51 meses, con una lectura de 52,8 puntos, frente a los 51,9 de julio. De su lado, el PMI de servicios se ha mantenido estable en 51,7 puntos.

«Un aumento sólido y sostenido de la actividad total en agosto sienta las bases para un significativo incremento del PIB de la zona euro en el tercer trimestre, de alrededor del 0,3%», ha destacado Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.

La actividad empresarial de la eurozona

El protagonismo del sector manufacturero en la evolución de la actividad empresarial durante el mes de agosto respondería a un nuevo proceso de acumulación de existencias de manera preventiva, lo que contribuye a apuntalar al sector productor de bienes en medio de las continuas interrupciones en la cadena de suministro originadas en Oriente Medio, mientras que los retrasos en la cadena de suministro siguen siendo alarmantemente generalizados en agosto.

Sin embargo, Williamson ha destacado también la existencia de señales alentadoras de una creciente demanda de productos tecnológicos relacionados con la IA y de un aumento en la demanda de equipos debido al incremento del gasto en defensa, que está ayudando especialmente a Alemania a lograr ganancias de producción cada vez mayores, mientras que, en el sector servicios, el aumento del gasto turístico está ayudando a impulsar el crecimiento económico, especialmente fuera de Francia y Alemania.

De este modo, si bien las empresas encuestadas señalan que los precios elevados siguen frenando la demanda, las tensiones inflacionistas «han mostrado signos de una mayor atenuación», por lo que el experto considera que el BCE se sentirá especialmente animado al comprobar que la inflación de los precios cobrados en el sector servicios vuelve a relajarse, mientras que la inflación de los precios de los bienes también continúa moderándose.

No obstante, si bien la lectura flash del PMI apunta a un sólido crecimiento del PIB en el tercer trimestre, que las empresas muestren por primera vez en 2026 la intención de contratar y que la inflación se mantenga elevada respecto a estándares históricos, hace probable que se mantenga un sesgo agresivo de la política monetaria, «y no se pueden descartar nuevas subidas inminentes de los tipos de interés».