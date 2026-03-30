Iberia y los sindicatos han acordado este lunes llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario para 996 trabajadores de los distintos colectivos -pilotos, tripulantes de cabina y tierra-.

La compañía ya comunicó a los representantes de los trabajadores su intención de iniciar este procedimiento el pasado 17 de febrero y hace tan solo unos días se estableció un calendario tentativo de reuniones para continuar con las negociaciones.

Según ha informado la compañía, el ERE se ha cerrado con organizaciones que suponen el 92% de las secciones sindicales. El mismo se saldará con la salida de 106 pilotos, 137 tripulantes de cabinas de pasajeros (TPC) y 753 trabajadores de tierra (305 MRO -mantenimiento y reparación-, 243 Producción Tierra y 205 áreas corporativas).

El pacto alcanzado contempla bajas incentivadas para todos los colectivos con un importe de 35 días, con un tope de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad.

Igualmente, incluye la prejubilación con salario regulador en función del colectivo, a partir de los 61 años en caso de los empleados en tierra y los pilotos, y de 58 años para los tripulantes de cabina.

El pasado 27 de febrero, durante la rueda de prensa tras la presentación de resultados del grupo IAG, el presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, señaló que Iberia va a necesitar «una transformación de los perfiles» de cara a ejecutar el Plan de Vuelo 2030, su hoja de ruta para los próximos años.

No obstante, recalcó que el ERE es un proceso voluntario y que la ambición de Iberia no es reducir empleo, sino adaptarlo a las nuevas necesidades de la empresa.