Iberia tira la casa por la ventana: anuncia un verano récord con más de 21 millones de plazas

Aunque parezca mentira, este mismo domingo 29 de marzo empieza para todo el sector turístico la época más importante del año para ellos. A finales de esta semana y con el comienzo de la Semana Santa empieza la temporada de verano. Todas las empresas del sector ya están haciendo sus cálculos; sin embargo, Iberia ya ha calculado ofertar 21 millones de plazas en verano.

La aerolínea española es siempre una de las grandes protagonistas todos los veranos; su flota de más de 160 aviones lleva a sus clientes a más de 140 destinos distintos repartidos por los 5 continentes. Con estos números es inevitable pensar que la temporada de verano es la más ocupada para la compañía. Este verano Iberia ofrecerá 21,4 millones de plazas a sus pasajeros. De todos esos asientos ofertados, 16 millones se repartirán entre el mercado nacional y europeo, abriendo nuevos destinos en Bucarest y Tivat. Estados Unidos y Canadá son los destinos que más suben respecto al año pasado, con un 19% más de ofertas, llegando hasta los 13 millones de asientos. En países latinoamericanos, los asientos ofertados alcanzarán los 3,3 millones, un 7,6% más que el año pasado.

Las 800.000 plazas restantes se repartirán entre otros mercados como Asia o África, finalizando así «una de las programaciones estivales más ambiciosas de la compañía», según firmaba la empresa en un comunicado. Este incremento de ofertas y viajes entra dentro del desarrollo del Plan de Vuelo 2030. Plan en el que prevé la compañía una inversión de 6.000 millones de euros, un crecimiento de su flota de aviones de largo recorrido, una renovación y ampliación de su plantilla y una sustancial mejora en todas las instalaciones.

Este verano promete mucha ida y venida de pasajeros a nuestro país, en el que Iberia pinta como gran protagonista de la temporada. Si la ambición de la compañía es desmedida, lo sabremos a finales de este octubre.