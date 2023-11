Amenaza de huelga en RTVE. UGT, el Sindicato Independiente (SI) y USO, que tienen mayoría en el comité de empresa de la cadena pública frente a CCOO y la CGT, han convocado este martes en Prado del Rey, donde se reúne el Consejo de Administración, una concentración -como paso previo a una huelga en RTVE- en protesta por la decisión de la presidenta interina, Elena Sánchez, de suspender la reunión de este lunes con las centrales sindicales para negociar la estabilización del empleo en RTVE.

UGT, SI y USO quieren acordar una solución para los trabajadores interinos, eventuales e indefinidos no fijos, mientras que Comisiones Obreras, más cercano a Sumar y Podemos, pone condiciones y prefiere evitar las negociaciones. En teoría, estaba prevista una reunión este lunes entre la dirección de la empresa y los sindicatos pero nadie se ha presentado, lo que da alas a la posibilidad de la huelga en RTVE. «Basta de una presidenta ilegítima, ilegal, interina, que lejos de gestionar correctamente la empresa, solamente sabe crear problemas», señala Miguel Ángel Curieses, responsable de UGT en RTVE.

De momento, la mayoría del comité de empresa ha convocado para este martes a las 12 horas en Prado del Rey una concentración para presionar al consejo de administración, que se reúne hoy en ese edificio, a que tome una decisión sobre los 455 empleos que UGT y SI aseguran han conseguido convertir en fijos, en empleo estable.

La decisión de la Audiencia Nacional de declarar nulas las oposiciones ha paralizado la estabilización de esos empleos. Pero mientras UGT y SI apoyan negociar para encontrar la fórmula de mantener lo conseguido, CCOO no quiere negociar y lo deja en manos de la justicia -RTVE ha recurrido el fallo de la Audiencia Nacional-.

Este martes se conocerá definitivamente la decisión del consejo, pero en UGT y SI ya dan por hecho que habrá huelgas y se pondrá en marcha un calendario de movilizaciones en la cadena pública, justo cuando el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez va a tomar posesión.

El futuro de RTVE es la primera o de las primeras patatas calientes que Pedro Sánchez tiene que resolver. La presidenta sigue interina -no la ha convalidad el Congreso- y algunas fuentes internas aseguran que quiere abandonar el puesto cuanto antes. No es descartable su dimisión -ha amenazado con ello- para que el Gobierno tenga que afrontar la renovación del consejo, que sigue sin nombrar al sustituto del ex presidente, José Manuel Pérez Tornero.

Renovación RTVE

Formado el Gobierno, la renovación del consejo de RTVE será una de las prioridades de Sánchez. De momento, lo pactado entre PP y PSOE es que en marzo de 2024 se tienen que renovar seis consejeros, incluidos los tres del PP, dos del PSOE -Ramón Colom y el del ex presidente Tornero- y el del PNV, Juan José Baños.

Fuentes internas aseguran que la presidenta interina quiere dejarlo, abandonar su cargo. Pero legalmente la situación no es fácil, ya que en teoría debería haber otro concurso y ser aprobado el nuevo consejo por las tres quintar partes del Congreso. «Otra opción es que Sánchez, que ya ha demostrado de lo que es capaz, nombre otro administrador concursal por real decreto, como hizo con Rosa María Mateo», aseguran estas fuentes.