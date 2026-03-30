Hoy, lunes 30 de marzo, se esperan colas kilométricas en Action por el set de jardín perfecto para este verano

Action ha lanzado una oferta que está generando una gran expectación entre aquellos que quieren equipar su terraza o jardín. El set de jardín de 4 piezas, que antes costaba 99,95 euros, ahora se vende por 79,95 euros, lo que supone un ahorro del 20% para los compradores que buscan mobiliario exterior funcional y económico.

¿Qué incluye el set?

El conjunto que está hecho con un armazón de acero está compuesto por:

Un sofá amplio para dos personas.

Dos sillas cómodas.

Una mesa con un tablero de cristal.

Todos estos elementos están diseñados para su uso en exteriores y cuentan con una estructura de acero y asientos de tela, lo que facilita su mantenimiento de forma fácil y una resistencia al uso habitual en jardines o terrazas.

Ofertas que llaman la atención

El precio original del producto en la web oficial de Action era de 99,95 euros, pero con la oferta actual baja a 79,95 euros, un descuento del 20% que ha despertado el interés de muchos consumidores.

Este tipo de promociones encaja a la perfección con el tipo de estrategia de la cadena neerlandesa de ofrecer productos para el hogar y jardín a precios reducidos, aprovechando el cambio de estación para ir impulsando los productos y el mobiliario de exterior.

Reacción entre los clientes

La oferta del set de jardín ha generado mucha atención en redes y foros de compradores donde muchos comparten ideas de decoración económica y diferentes formas de aprovechar espacios exteriores sin tener que gastar en exceso.

Algunos usuarios destacan que, con precios así, es posible renovar de forma completa el área de jardín o terraza sin tener que hacer una gran inversión, especialmente frente a otros muebles de jardín que pueden costar más del doble. Por ejemplo, conjuntos similares en otras tiendas especializadas de mobiliario pueden rondar desde los 100 euros hasta los 3.000 euros, dependiendo también del tamaño y de los materiales.