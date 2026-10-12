Los economistas Robert E. Hall y Michael Woodford han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía de 2026 por sus contribuciones a los fundamentos microeconómicos y la estabilización macroeconómica, según el anuncio atribuido este lunes a la Real Academia Sueca de Ciencias.

El reconocimiento pone el foco en una de las cuestiones centrales de la teoría económica moderna: cómo las decisiones de hogares y empresas, las expectativas sobre la evolución de los precios y las actuaciones de los bancos centrales interactúan para determinar la actividad económica, el empleo y la inflación.

Contexto de tipos

La investigación de ambos economistas se sitúa en un terreno especialmente relevante para los mercados financieros, donde las expectativas sobre los tipos de interés y el comportamiento de la economía condicionan las valoraciones de los activos, la rentabilidad de la deuda pública y las decisiones de inversión.

Woodford, profesor de Economía Política en la Universidad de Columbia, es una de las referencias académicas en el estudio de la política monetaria. Su obra Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, publicada en 2003, desarrolla un marco teórico para analizar cómo las decisiones de los bancos centrales afectan a la economía a través de los tipos de interés, las expectativas y la evolución de los precios.

Sus investigaciones han contribuido a consolidar el papel de las expectativas en los modelos macroeconómicos contemporáneos. La comunicación de los bancos centrales sobre sus futuras decisiones, conocida como orientación futura o forward guidance, constituye una de las herramientas que permiten influir en las condiciones financieras incluso antes de que se produzcan cambios efectivos en los tipos oficiales.

Por su parte, Robert E. Hall, economista de la Universidad de Stanford, ha desarrollado una extensa trayectoria investigadora en macroeconomía, mercados laborales, inflación, consumo y política económica. Sus trabajos han abordado cuestiones como la dinámica del empleo, la formación de los salarios y la relación entre la actividad económica y las decisiones de empresas y consumidores.

Cuánto vale un Nobel

El Nobel de Economía no forma parte de las cinco categorías originales establecidas en el testamento de Alfred Nobel aunque el galardón es otorgado por la Real Academia Sueca de Ciencias y sigue un procedimiento de selección propio. En 2025, el premio recayó en Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por sus investigaciones sobre el crecimiento económico impulsado por la innovación y los procesos de destrucción creativa.

La dotación del premio para 2026 asciende a 12 millones de coronas suecas, aproximadamente 1,2 millones de dólares, que se distribuyen entre los galardonados conforme a las condiciones establecidas por la organización.