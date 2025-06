La Gran Mentira de la “Big Beautiful Bill”

“El gasto público no crea riqueza, la destruye” – Juan de Mariana

En un nuevo acto de ilusionismo fiscal, el gobierno estadounidense (con el aplauso cómplice de burócratas, lobbies y una ciudadanía narcotizada por subsidios) ha sacado adelante una de las leyes más peligrosas y expansivas de las últimas décadas: la One Big Beautiful Bill Act. Lejos de ser “bella”, esta monstruosidad legislativa es una orgía de gasto público financiada por deuda, inflación futura y represión fiscal sobre los pocos que aún producen y ahorran.

La lógica de este tipo de leyes es siempre la misma: prometer el paraíso a corto plazo a cambio del infierno a largo, ¡nada nuevo! Ya lo advertía Ludwig von Mises: “El gasto público no es un remedio para la depresión; es la causa”. Esta ley, lejos de corregir los desequilibrios estructurales de una economía hinchada por décadas de intervencionismo, profundiza su decadencia moral, institucional y financiera.

El degenerado culto al déficit

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta ley añadirá 2,4 billones de dólares al déficit en la próxima década. Para los apologistas del keynesianismo de salón, esto no es problema alguno: creen que mientras el Estado gaste, la economía crecerá. Pero la realidad, como bien explicó Murray Rothbard, es que cada dólar que el Estado gasta es un dólar que ha sido arrebatado violentamente a quien lo ha producido.

El déficit no es otra cosa que un robo diferido. Robo a nuestros hijos y nietos, a los que se les está condenando a pagar con su trabajo la borrachera actual de transferencias, subsidios, salarios públicos y guerras inútiles. Lo que esta ley legaliza no es una política económica: es la institucionalización del saqueo.

El oro: refugio frente a la incompetencia política

La historia es clara. Cada vez que un gobierno se entrega al gasto desmedido, a la inflación monetaria y a la manipulación de los tipos de interés, lo hace porque ha perdido el ancla de la responsabilidad. Ese ancla, durante siglos, fue el patrón oro.

Como bien explicaba Jesús Huerta de Soto, el oro es el activo que impone límites a la irresponsabilidad estatal. No se puede imprimir, no se puede devaluar por decreto, no responde a elecciones ni a promesas populistas. Es la manifestación física del ahorro real, del valor acumulado por generaciones de trabajo honesto y frugal.

Por eso los gobiernos odian el oro. Porque los obliga a vivir dentro de sus posibilidades, algo que ningún político está dispuesto a aceptar cuando puede comprar votos con billetes recién salidos de la imprenta.

Cuando el Estado gasta, la libertad se encoge

Detrás de cada dólar que esta ley inyecta en la economía hay un aumento de poder para el Estado y una reducción de libertad para el individuo. La “Big Beautiful Bill” no es sólo una aberración fiscal: es una arquitectura de control social. Con el pretexto de ayudar a los más desfavorecidos, convierte a millones en dependientes. Con la excusa de proteger la seguridad, financia un aparato de vigilancia y deportaciones sin precedentes. Y con el discurso de apoyar la economía, aniquila la verdadera inversión productiva.

Hayek ya lo advirtió en una de mis obras de cabecera ‘Camino de servidumbre’: “Cuanto mayor es el poder del Estado, menor es la libertad del individuo”. Esta ley es un paso más hacia esa servidumbre disfrazada de justicia social.

Conclusión: rebelión o sumisión

La aprobación de esta ley es una advertencia para los que aún creemos en el libre mercado, en la propiedad privada, en la moneda sana y en la responsabilidad individual. Si no levantamos la voz, si no educamos, si no protegemos nuestro patrimonio en activos sólidos como el oro, entonces seremos cómplices del colapso.

Los degenerados del gasto público no son inofensivos: son la peor amenaza a nuestro futuro. No vendrán con fusiles, sino con presupuestos, subsidios y deuda. Y mientras ellos legislan nuestra servidumbre, el oro seguirá siendo la trinchera del hombre libre.

Gisela Turazzini, CEO de BlackBird Trust | Libertaria, inversora y defensora de los mercados libres