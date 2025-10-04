El Ministerio para la Transformación Digital de Óscar López ha anulado la concesión a la UTE formada por Masorange, TRC y Mnemo del contrato para los servicios de interconexión de centros de datos, seguridad e internet, incluido en el lote 3 del megacontrato centralizado de telecomunicaciones de

la Administración Central, conocido como CORA III (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, en su tercera edición).

La decisión se produce después de un recurso presentado por Telefónica e Indra en el que alegaban entre otras cuestiones la falta de un plan de Igualdad de una de las empresas de la oferta ganadora, Mnemo.

La decisión del Ministerio que dirige Óscar López se produce después de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), organismo dependiente de Hacienda encargado de resolver los recursos contra las adjudicaciones en los contratos públicos.

Después de que este tribunal decidiera admitir el recurso de Telefónica, el Ministerio ha tomado la decisión de «retrotraer actuaciones hasta el momento anterior a la adjudicación del contrato a la UTE», según ha comunicado.

Ahora la mesa de contratación deberá decidir si descarta definitivamente a MasOrange y le da el contrato a Telefónica, única alternativa, y que empató a puntos en la parte técnica con su rival pero perdió en la económica, o si convoca de nuevo el concurso.

El contrato se adjudicó a MasOrange por un total de 55 millones de euros, con una duración temporal de cinco años. En el sector sorprendió que Telefónica no se hiciera con este contrato, después de que el Gobierno haya invertido más de 2.000 millones de euros en comprar el 10% de Telefónica al considerarla una compañía estratégica. También ha puesto a su presidente, Marc Murtra.

El contrato de ciberseguridad también es estratégico ya que incluye la seguridad de un centenar de organismos públicos, además de todos los ministerios del Gobierno.