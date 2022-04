El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, ha señalado un plazo de 18 meses «como mínimo» para cerrar la operación de fusión con Air Europa. Así, durante una ponencia en la segunda edición del Wake Up, Spain!, Gallego ha avanzado que están pendientes de un ‘weiver’ del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para, posteriormente, comenzar con el acuerdo con Competencias en algunos países.

El pasado mes de marzo, IAG y Globalia llegaron a un acuerdo por el que el Grupo de aerolíneas concederá a Globalia un préstamo no garantizado de 100 millones de euros a siete años con la opción de convertirlo en una participación de hasta un 20% en el capital de Air Europa. El acuerdo prevé un periodo de exclusividad de un año mientras se llevan a cabo las conversaciones y va acompañado de un derecho a igualar cualquier oferta de terceros por la aerolínea en los próximos tres años, junto con un derecho de salida junto a Globalia en caso de que ésta decida vender Air Europa en cualquier momento en el futuro.

Sobre este acuerdo, el CEO de IAG ha confirmado que el objetivo es llegar al 100% cuando lo apruebe Competencia: «Es complejo hacer una operación de este calibre, porque hay muchos actores y no es un acuerdo fácil». Sin embargo, Gallego ha destacado que siguen convencidos de «la importancia estratégica de esta operación para el desarrollo y la competitividad del ‘hub’ de Madrid». Por ello, ha afirmado que «España tiene la oportunidad de tener un ‘hub’ que compita con los grandes europeos» y que «Europa necesita un gran ‘hub’ en el Sur que no tiene». «Sería una pena» que esto no fuera así, ha señalado.