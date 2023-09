Funcionarios, octubre viene con un regalazo bajo el brazo: revisa bien tu nómina porque va a ser una alegría

Al recibir la nómina cada mes siempre se mira con cierto mariposeo para ver si aparece algún aumento o alegría como por arte de magia para que sea más alta de lo habitual, y cuando eso sucede lo cierto es que es fantástico para quien se va a beneficiar de ello. Si eres funcionario, que sepas que te vas a llevar una alegría en cuanto te entre la nómina de octubre, así que revísala bien porque traerá un regalito bajo el brazo… ¡toma nota!.

Ser funcionario tiene muchos beneficios, empezando por el hecho de tener un puesto de trabajo garantizado para toda la vida, salvo que incurras en una falta lo suficientemente grave como para perderlo, pero no suele ser lo habitual.

Las nóminas de los funcionarios traen un regalo en octubre

Según ha anunciado Comisiones Obreras (CCOO), las nóminas de los funcionarios van a aumentar un 0,5% a partir del mes de octubre gracias a una cláusula suelo del acuerdo que refleja que llegarían a elevarse hasta un 2,5% en 2023 con dos posibles subidas variables, ambas de un 0,5%. Esta cláusula se redactó en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI y ha sido firmada tanto por CCOO como por UGT con el Gobierno en la Mesa General de las administraciones publicas.

La primera de las subidas se aplica si el IPC armonizado (IPCA) en 2022 y 2023 supera el 6%, y la segunda llegaría si el PIB nominal en 2023 adelanta al previsto por el Gobierno (2,1%). Desde CCO creen que todo hace indicar que el IPCA desde 2022 será superior al 6%, por lo que al sumarse a los datos actuales alcanzaría el 8,3% y sí se produciría ese nuevo aumento en el salario de los funcionarios, que además será de carácter retroactivo desde el mes de enero de 2023, por lo que al menos en la nómina de octubre se recibirá un buen pico.

En cuanto a la segunda subida, CCOO ha afirmado que puede ser posible que también llegue, pero que en este caso no llegaría hasta principios de 2024, siendo también del 0,5% y con carácter retroactivo también desde enero de 2023 si el PIB español crece este año y llega al 2,1%.

No cabe duda de que ambas subidas no sólo vendrían muy bien a los funcionarios mes a mes si no que al ser prácticamente un año completo con carácter retroactivo será casi una paga extra en el momento en el que llegue.