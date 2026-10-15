El Foro Económico Mundial valora nombrar presidenta a Christine Lagarde (BCE) en noviembre

El Foro Económico Mundial podría designar en noviembre a Christine Lagarde, actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE), como su próxima presidenta, según indicaron a Reuters al menos cuatro fuentes cercanas a la organización. De llevarse a cabo, esto precipitaría la renuncia anticipada de la francesa como banquera central de la eurozona y desencadenaría una reorganización más amplia en la cúpula del instituto emisor.

El patronato del Foro Económico Mundial, del que forma parte la propia Lagarde junto con otras 26 personalidades destacadas a nivel internacional de la política, los negocios y la academia, se reunirá el próximo 2 de noviembre y podría elegir a la francesa como su próxima presidenta, según las fuentes cercanas a la organización, advirtiendo de que todavía no se ha tomado una decisión definitiva.

En este sentido, dos fuentes sugirieron que el patronato podría en cambio aprovechar la reunión para fijar una fecha para una votación que permitiera a Lagarde comparecer ya como presidenta designada en la reunión anual que la organización celebra en enero en la localidad suiza de Davos.

En cualquier caso, advirtieron de que la elección de Lagarde no era segura, aunque afirmaron que la exministra de Finanzas francesa, de 70 años, contaba con un amplio respaldo de la junta.

Si bien el mandato ocho años de Lagarde como presidenta del BCE finaliza el 31 de octubre de 2027, una salida prematura de Lagarde daría a los líderes de la Unión Europea la oportunidad de elegir al nuevo presidente del BCE antes de las elecciones presidenciales francesas de primavera.

Una salida prematura de Christine Lagarde del BCE ha ido cobrando fuerza en los últimos meses y la propia banquera central de la eurozona ha reconocido la posibilidad de abandonar el cargo en 2027.

En caso de llegar a confirmarse, la marcha de Lagarde abriría una segunda vacante en el Comité Ejecutivo del BCE, compuesto por seis miembros, tras la dimisión de Isabel Schnabel, que dejará el cargo a final de año. Asimismo, el mandato del economista jefe de la entidad, Philip Lane, expira en mayo de 2027.