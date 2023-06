Finetwork admite que su acuerdo de intenciones con la Liga Femenina «fue vinculante hasta noviembre»

Finetwork explica en primicia a OKDIARIO algunos detalles más sobre el acuerdo de patrocinio sellado con la Liga Profesional de Fútbol Femenino (Liga F): «No existe un contrato de patrocinio que obligue a ese pago. Existía un Acuerdo de Intenciones que expiraba el 30 de noviembre de 2022, e insisten en no tener ningún problema «en hacerlo público» siempre y cuando la Liga F levante la cláusula confidencialidad.

La empresa encabezada por su nuevo consejero delegado, Óscar Vilda, ha subrayado a este medio que este acuerdo «era vinculante hasta el 30 de noviembre de 2022» y dentro del mismo «debería haberse firmado el Contrato de patrocinio», pero, como no se firmó, «el acuerdo de intenciones ha expirado, por lo que ya no existe ninguna obligación entre las partes».

¿Por qué hay campañas conjuntas?

Esa es la otra gran duda. Si expiró el supuesto contrato entre Finetwork y La Liga F, ¿por qué continuaron los representantes de la operadora móvil asistiendo a actos desde diciembre hasta hace apenas unas semanas como supuesto colaborador del club deportivo? La operadora nacional de telefonía móvil y fibra óptica apuntala que «el interés de la colaboración comenzó a decaer con la firma del Acuerdo de Intenciones, puesto que quedó patente que no se podían alcanzar las expectativas y objetivos esperados».

Así, desde que supuestamente expiró el Acuerdo de Intenciones, «se realizaron colaboraciones puntuales que nada tienen que ver con un contrato de patrocinio, en el ánimo que tenía La Liga de que hiciéramos colaboraciones puntuales que demostraran que podría existir un retorno para nuestra marca. Colaboraciones puntuales que no han tenido retorno positivo en absoluto. Nada tienen que ver estas acciones con el acuerdo de intenciones que hace mucho tiempo que expiró, o con un Contrato de Patrocinio que nunca existió», apuntalan.

Además, según la mercantil, «actualmente no se ha abierto una vía legal» con su patrocinado; si bien en caso de ambas partes el asuntos sí se ha puesto en manos de sus servicios jurídicos.

La Liga F reitera que el Acuerdo sí está en vigor

Por su parte, desde la Liga F se reiteró el pasado miércoles a este digital que «si consideras que hay una relación contractual que se ha terminado, no sigues activando un patrocinio». Según el club deportivo, «en el acuerdo pone por escrito que es vinculante y está en vigor y habla de tres temporadas, hasta la de 2024/2025».

De levantar ambas partes el pacto de confidencialidad, se podría esclarecer si el contrato resulta o no vinculante y si es debida alguna cantidad por el patrocinador, aunque según Finetwork ha subrayado este jueves en primicia a este digital, «al no tener un contrato de patrocinio o un acuerdo en vigor, no podemos hablar de impago».