Óscar Vilda (Finetwork): «Entre 2026 y 2027 nos acercaremos a ser el cuarto operador del mercado»

No lleva ni dos meses al frente de la imparable teleco española Finetwork y ya tiene muy claro que la convertirá en referente nacional en apenas cuatro ejercicios. Óscar Vilda, su nuevo consejero delegado, atendió esta semana a OKDIARIO en el moderno espacio de coworking Hub27 de la madrileña calle de Gran Vía.

El cielo amaneció gris en la capital pero ya se sabe que novia mojada, novia afortunada, y Vilda ha apostado por duplicar clientes sin quitar la vista de los remedies que la Comisión Europea exigirá a Orange y MásMovil para materializar su fusión. Como tampoco de incrementar sus ingresos en un 29% para este 2023 o en granjearse el doble de clientes para 2024.

PREGUNTA.- ¿Cuáles son las nuevas palancas de crecimiento de Finetwork para potencias la digitalización y el crecimiento de clientes?

RESPUESTA.- Como somos una compañía relativamente pequeña y tenemos unos sistemas relativamente nuevos, podemos ofrecer la mejor experiencia digital a los clientes. Y no solo a los clientes, sino también a los trabajadores internos de la compañía, por la posibilidad de interactuar con ella de una forma absolutamente digital. Vamos a generar todo un ecosistema que permita a los clientes hacer cualquier actividad o interacción con nosotros vía digital y lo mismo, para nuestros empleados.

P.- Actualmente, su negocio está valorado en alrededor de 500 millones de euros, pero hoy nos ha contado que probablemente se incremente y superen el millón de clientes a la vuelta de verano. ¿Cómo cree que va a afectar eso en la valoración de networks?

R.- Obviamente, en una compañía como la nuestra, lo que más valoran los potenciales inversores y los potenciales socios de negocio es el crecimiento. Como consecuencia de ello, toda la estrategia de negocio que está basada absolutamente en el crecimiento, tanto de ratios comerciales como de ratios financieros, va a afectar positivamente a nuestra evaluación.

P.- Nos ha dicho también que para crecer ustedes prefieren que no entre nadie en equity. Sin embargo, quiero preguntarle cómo marcha ese interés por esos tres fondos y un banco.

R.- Es una noticia que fue pública en su momento. Nosotros estuvimos trabajando y barajando la posibilidad de la entrada vía equity de algunos inversores de fuera, algunos fondos, etc. Recibimos una buena valoración. Tenemos tres fondos que están muy interesados en formar parte del equity y su valoración e interés siguen ahí. Pero nosotros pensamos que a día de hoy, no necesitamos de forma inminente la entrada de nadie en el capital y que, con el crecimiento natural de nuestro negocio, podemos financiar esa ambición tan grande que hemos visto hoy.

P.- Y como nuevo consejero delegado, le pido que se moje como carrera de fondo. ¿Cómo va esa salida a Bolsa?

R.- No es algo que nos estemos planteando hoy. Pensamos que con el modelo actual de gestión y el modelo de estructura financiera que tenemos, podemos seguir creciendo fuertemente y no nos plantearemos esos escenarios hasta mucho más adelante. Hoy, no es algo que que tengamos en mente.

P.- Ahora ustedes apuestan por ver en qué consisten después de la valoración de la Comisión Europea, esos ‘remedies’ de la fusión de Orange y MásMóvil. ¿Para cuándo la incorporación de ese director financiero que les ayude a esta fusión o a otras posibles?

R.- Es un proceso que estamos siguiendo. Ahora estamos incorporando todas las posiciones de controlling y de planning de la compañía. Estamos súper focalizados en encontrar el director financiero que nos permita adquirir esos skills que, quizás hoy, no tenemos súper desarrollados para acceder a todo ese mercado de financiación, trabajar en procesos de M&A, etc. Si me preguntas un horizonte temporal, no es sencillo decirlo. Queremos traer, como hemos hecho con el resto de posiciones que estamos reclutando, a alguien que realmente aporte un valor adicional a la organización y eso lleva su tiempo, aunque máximo para después de verano.

P.- Plan A los remedies, Plan B la renegociación de esos acuerdos de mayoristas. ¿Pero cómo se van a enfrentar, por ejemplo, a esa batalla de venta de móviles que hemos visto que ha sido sobre todo protagonizada por Vodafone?

R.- Yo no sé qué hay de cierto y de incierto en esa noticia que hemos leído en los medios últimamente, porque venía a decir que todo el mundo está interesado en volver a regalar móviles. De momento, lo que sabemos es que uno de nuestros competidores ha lanzado una oferta en algunas tarifas, con móviles de regalo. Yo creo que lo que ha trascendido o la interpretación que estamos haciendo no es acertada del todo. En todo caso, nosotros como Finetwork, queremos hacer que el móvil forme parte de la ecuación y de la propuesta comercial que hacemos al mercado, pero sin, ni mucho menos, volver a aquellos escenarios de regalo absoluto de móviles a todo el mundo. Yo creo que eso es más ruido que realidad.

P.- Por último, usted a veces ha definido la compañía como smart cost, pero es cierto que a partir de abril del próximo año serán full NBO, es decir; que podrán tener el prestador de servicios que quieran. Hagamos una apuesta, ¿en qué ejercicio cree que van a dar el salto a convertirse en el cuarto operador del mercado?

R.- Habéis visto los planes que presentamos hoy. Pensamos que podemos triplicar, incluso algo más que triplicar nuestra actual cartera de clientes en el año 2027, y eso por vía orgánica ya nos pondría a la altura del actual cuarto operador. Si por el camino suceden otras operaciones, pues sucederá antes; pero yo sí creo que entre el año 2026 y 2027 nos vamos a acercar mucho, sin ser una obsesión, a esa figura de cuarto operador del mercado.