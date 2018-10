Clave 4: la planificación financiera

Haz estas previsiones a largo plazo y no a corto plazo

Hablábamos en el vídeo anterior de la famosa libertad financiera, y terminábamos con la conclusión de que para poder alcanzarla y poder vernos en la situación de elegir si queremos jubilarnos antes de los 50, era necesaria una buena organización y planificación financiera.

Puede que cuando hablo de planificación financiera te suene a concepto propio de las empresas, pero realmente no somos conscientes de las grandes similitudes y coincidencias que podemos encontrar en algunos aspectos financieros entre una persona particular y una empresa. Te pondré varios ejemplos de partidas que cada uno de nosotros compartimos con cualquier empresa: activos, pasivos, ingresos, gastos, imagen…

Por tanto, debes empezar a planificar tu vida financiera cuanto antes, tal y como hacen todas las empresas. Y te daré un consejo más, haz estas previsiones a largo plazo, no a corto plazo.

Te preguntarás cómo puedes hacer previsiones a largo plazo si muchas veces no sabemos ni qué va a ocurrir en los próximos meses. Pues bien, todas las empresas y todas las personas deben hacer previsiones a futuro asumiendo que no siempre se acertará con las mismas. De este modo, nuestras previsiones pueden irse modificando por distintos imprevistos que ocurran. Pero siempre hay que tener un plan financiero claro, porque improvisar en las finanzas no suele ser una buena idea.

Es cierto que las medusas llevan sobreviviendo más de 500 años sin cerebro y sin tener un rumbo fijo, simplemente dejándose llevar por la corriente. Pero nosotros no queremos eso, nuestro objetivo no es sobrevivir, sino vivir como nosotros queramos.

Para empezar a planificarte te diré dos tipos de documentos que nos serán de mucha utilidad, y que en próximos vídeos veremos con más detalle: una cuenta de pérdidas y ganancias y un balance de situación.

Así que ya sabes… ¡No vivas como una medusa, aplica el Método Free!

