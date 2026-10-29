FCC dispara su beneficio un 46% tras facturar casi 8.000 millones hasta septiembre

Buenas noticias para FCC. El grupo español obtuvo un beneficio de 230 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, un 46,6% más con respecto al resultado del mismo período de 2025 (156 millones).

Esta evolución de las ganancias se explica, claro está, por la facturación récord. Según ha informado este jueves la empresa, la cifra de negocios del grupo de servicios y construcción alcanzó los 7.976,5 millones de euros entre enero y septiembre, un 13,1% más respecto a los 7.051,5 millones facturados un año antes.

Una vez más el área más dinámica fue Construcción, cuya actividad repuntó un 27,4%, hasta los 2.755 millones, seguida por Medio Ambiente, que avanzó un 8,1% (3.775 millones) y Agua, que creció un 3,5% (1.386,4 millones). La nota discordante la deja Concesiones, que se mantuvo en unos ingresos de 81 millones de euros.

Con todo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) escaló un 8,4% entre enero y septiembre de este año y el mismo período de 2025, situándose en 1.147,7 millones de euros frente a los 1.058,6 millones del periodo anterior.

Este incremento de las ganancias, ha detallado la compañía en el comunicado remitido a los mercados, obedece tanto a la propia operación de los proyectos como al impacto positivo del tipo de cambio, cuyas diferencias aportaron 40,4 millones de euros, frente a los 61,8 millones de enero-septiembre de 2025.

Esto deja la cartera total de ingresos en los 56.058,7 millones de euros, lo que supone un avance del 8,6% respecto al cierre de 2025, sustentado en la contribución positiva de todas las divisiones y encabezado por el área de Agua.

El patrimonio neto del grupo, por su parte, aumentó un 3,5% en comparación con diciembre de 2025, hasta los 4.907,2 millones de euros, mientras que la deuda financiera neta se situó en 2.802 millones de euros, frente a los 2.301,8 millones registrados a finales del año pasado.

Otro elemento noticioso del comunicado de FCC refiere a la división geográfica, pues en el mercado internacional las ventas crecieron un 14,8%, hasta situarse en 4.029,1 millones de euros, y ya suponen el 50,5% del total de la facturación del grupo. En España, por su parte, la cifra de negocio mejoró un 11,4% y alcanzó los 3.947,4 millones de euros.