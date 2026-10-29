Banco Sabadell prepara un relevo en su consejo de administración para dar entrada a un representante del grupo francés BPCE, que ha adquirido una participación cercana al 7% del capital y prevé mantenerse por debajo del 9,9%.

El consejero delegado de la entidad, Marc Armengol, explicó que el banco ya cuenta con el número máximo de miembros permitido por sus estatutos, por lo que la incorporación del representante francés previsiblemente obligará a buscar un sustituto entre los consejeros cuyo mandato esté próximo a finalizar.

La entrada de BPCE abre la puerta a posibles acuerdos comerciales entre ambas entidades, principalmente en España y en el negocio de empresas. Entre las áreas de colaboración que se barajan figuran la banca corporativa y de inversión, la tesorería, los mercados de capitales y la financiación de equipos en el punto de venta. También podrían explorar fórmulas para atender a clientes que operan a ambos lados de la frontera como puede ser Portugal, donde han recalcado que ya tiene presencia allí.

Armengol también alertó de una desaceleración significativa de la demanda de nuevas hipotecas, relacionada con la caída del dinamismo de las compraventas de vivienda, la escasez de oferta y el encarecimiento de los precios. El directivo precisó que este enfriamiento de la demanda todavía no se ha traducido en una caída de la nueva producción hipotecaria.

Un problema de oferta y precios

El primer ejecutivo de Sabadell señaló que el desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda es uno de los principales problemas estructurales del mercado inmobiliario español y defendió la necesidad de abordarlo con una visión de largo plazo y consenso. La advertencia, sentencia Armengol, apunta a una pérdida de impulso en la demanda hipotecaria, no a un descenso confirmado de las nuevas hipotecas concedidas.

En el negocio comercial, Sabadell aseguró haber captado este año más de 250.000 clientes particulares y más de 60.000 empresas, por lo que el banco refuerza su estrategia con este último sector. La entidad también ha iniciado el despliegue de su nueva aplicación móvil, dentro de su estrategia de transformación y simplificación operativa. En lo que respecta a la IA, han negado posibles despidos ni reducción de costes, tan sólo como herramienta para impulsar el banco.

En cuanto al crédito empresarial, el banco indicó que la inversión crediticia destinada a empresas ha aumentado un 3% en lo que va de año. Sobre los costes, Armengol explicó que su evolución está siendo más repartida entre los trimestres que el ejercicio anterior y aseguró que la entidad mantiene su compromiso de cumplir el objetivo fijado para el conjunto del año.

Movimientos con otros bancos

Sabadell también ha prorrogado hasta 2035 su acuerdo de distribución de fondos con Amundi y continúa con la reorganización anunciada en julio para simplificar su estructura y concentrar esfuerzos en la transformación del negocio.

Preguntado por una posible operación con Unicaja, Armengol evitó aclarar si Sabadell ha mantenido contactos con la entidad y se limitó a señalar que el banco está centrado en el crecimiento orgánico. Tampoco quiso especular sobre la posibilidad de que BBVA vuelva a lanzar una oferta por Sabadell: afirmó que no tienen opinión, información ni visión al respecto.