Banco Sabadell encara la recta final de 2026 con dos mensajes para el mercado: sus beneficios retroceden ligeramente, pero mantiene su compromiso con la remuneración al accionista. La entidad ganó 1.376 millones de euros entre enero y septiembre, un 1% menos que en el mismo periodo del año anterior, y anunció un nuevo dividendo en efectivo de 325 millones de euros.

El pago será de siete céntimos por acción y está previsto para el próximo 29 de diciembre. Esta retribución se suma al programa de recompra de acciones de 331 millones de euros iniciado en julio, del que todavía quedan 57 millones pendientes de ejecución.

La cifra de beneficio incluye la contribución de TSB, la filial británica que Sabadell vendió a Banco Santander el pasado 1 de mayo. Si se excluyen tanto esta aportación como los resultados extraordinarios, el beneficio recurrente se situó en 1.096 millones de euros, un 5,3% menos interanual.

Sin embargo, la evolución trimestral ofrece una señal más favorable. Entre julio y septiembre, el banco obtuvo 405 millones de euros de beneficio recurrente, un 13% más que en el segundo trimestre. La entidad atribuye esta mejora al impulso comercial, al crecimiento de los ingresos y a la contención de los costes.

El negocio empieza a recuperrarse

Los ingresos del negocio bancario, que incluyen el margen de intereses y las comisiones, alcanzaron los 3.677 millones de euros en los nueve primeros meses, prácticamente en línea con el año anterior, con un avance del 0,1%.

El margen bruto, por su parte, creció un 1%, hasta los 3.777 millones de euros. El margen de intereses acumuló 2.694 millones, un 0,6% menos interanual, aunque mejoró un 2% en el tercer trimestre respecto al anterior, hasta los 920 millones.

Las comisiones también contribuyeron a sostener la actividad, con 983 millones de euros hasta septiembre, un 2,1% más. De cara al cierre del ejercicio, Sabadell prevé que el margen de intereses aumente alrededor de un 1% en el conjunto de 2026 y que las comisiones crezcan aproximadamente un 4%.

Más rentabilidad y menos morosidad

La rentabilidad sobre el capital tangible recurrente (RoTE) avanzó hasta el 14,2% en septiembre, frente al 13,6% registrado en junio. El banco mantiene su objetivo de alcanzar el 14,5% al cierre de 2026 y el 16% en 2027.

Además, la morosidad se redujo hasta el 2,4%, mientras que el crédito vivo creció un 4% interanual, hasta los 124.913 millones de euros.

El principal reto de Sabadell será convertir esta recuperación trimestral en una mejora sostenida de sus resultados. Mientras tanto, el nuevo dividendo refuerza su apuesta por los accionistas en un ejercicio marcado por la transición tras la venta de TSB.