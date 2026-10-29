Naturgy ganó 1.758 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año. Representa un incremento del 5,4% de los beneficios de la mayor gasística de España, en un período marcado por el aumento de la energía. La compañía ha actualizado sus previsiones para 2026 y apunta a un beneficio histórico de 2.200 millones de euros.

La cifra neta de negocio de la compañía se ha incrementado durante el período un 5,4% hasta los 15.374 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) aumentó un 3,9% hasta los 4.380 millones de euros.

Una de las áreas de crecimiento son las redes de distribución, que mejoraron el resultado de explotación gracias a 126 millones de euros en ajustes retroactivos por cambios en la regulación. En conjunto, las redes de distribución de gas contribuyeron con 2.354 millones al ebitda de Naturgy frente a los 2.087 millones del mismo período de 2025.

La posición de deuda neta se ha mantenido prácticamente sin cambios entre diciembre y septiembre, cerrando en 12.307 millones de euros. Medida conforme al ebitda, la deuda cerró en 2,2 veces el resultado bruto, una décima menos que en 2025.

La compañía ha aumentado sus previsiones para el ejercicio de 2026. Naturgy espera ganar 2.200 millones de euros, lo que representaría un beneficio récord, frente a los 2.100 millones de la revisión de julio. El ebitda alcanzará los 5.600 millones de euros y la deuda neta se quedará en 13.000 millones de euros. Naturgy presentará en el próximo ejercicio su nuevo plan estratégico hasta 2030.

Este aumento de las previsiones se debe en gran medida a las expectativas de los precios mundiales de la energía. Naturgy estima que el precio mayorista del gas europeo se mantendrá por encima de los 90 euros en los próximos meses (esta semana ya ha sobrepasado los 100 euros por megavatio-hora). El precio de la electricidad ibérica sobrepasará los 155 euros por megavatio-hora.