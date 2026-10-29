Audiencias ayer, 28 de octubre: ‘Horizonte’ (15,6%) lidera la noche informativa

La tragedia ferroviaria marcó por completo la programación televisiva del miércoles 28 de octubre, con las principales cadenas modificando sus parrillas para ofrecer una cobertura informativa continuada. Programas como El Hormiguero, La Revuelta, La isla de las tentaciones y hasta Pasapalabra cancelaron su emisión en muestra de respeto a las víctimas y para dejar su horario libre para especiales informativos sobre la tragedia. Antena 3 Noticias, con Vicente Vallés al frente, fue lo más visto del día, con un 18,5% de cuota de pantalla y una media de 2.338.000 espectadores. Por la noche, el resultado más destacado fue el de Horizonte, que lideró con un 15,6% y 1.413.000 espectadores en una noche completamente informativa sin la competencia de Pablo Motos y David Broncano.

‘Horizonte’ amplía su emisión y lidera la noche

El programa de Iker Jiménez amplió su emisión desde las 21:35 horas hasta la una de la madrugada y consiguió liderar con un 15,6% de share y 1.413.000 espectadores. Su tramo de access prime time, entre las 21:35 y las 23:15 horas, obtuvo un 15,3% y 1.833.000 espectadores.

Antena 3 mantuvo después su oferta nocturna con La Mesa, cambiando por completo de planes en su contenido y estuvo centrado en la actualidad, que alcanzó su segundo mejor dato de la temporada con un 11,4% de cuota y 659.000 espectadores. El especial informativo de la cadena, que ocupó la franja de El Hormiguero, marcó un 11,8% y 1.449.000.

Los especiales de La 1 y Telecinco

En La 1, la cobertura fue conducida por Pepa Bueno. El Telediario 2 alcanzó un 15,4% y 1.940.000 espectadores, y el especial posterior, un 11,1% y 1.047.000. En Telecinco, el especial informativo emitido entre las 21:00 y las 22:32 horas registró un 7,2% y 913.000 espectadores; después, el cine Planes de boda marcó un 6,4% y 519.000.

En laSexta, laSexta Noticias: Especial anotó un 4,8% y 592.000, y El objetivo: Especial accidente de tren, un 4,8% y 380.000. En La 2, Cifras y letras fue el único contenido no informativo de la franja del access y firmó un 5,2% y 633.000.

Cadenas, ranking de octubre y tarde

La 1 fue la cadena más vista del miércoles con un 15,4%, por delante de Antena 3 (13,6%) y Cuatro (10,3%). En el ranking de octubre, La 1 mantiene el liderazgo con un 13,1%, seguida de Antena 3 (12,4%), a solo tres jornadas del cierre del mes.

Y ahora Sonsoles ocupó toda la tarde de Antena 3 y logró su emisión más vista del año, con un 12,5% y 1.067.000. Telecinco fue la única cadena que apostó por emitir durante al menos dos horas contenidos de entretenimiento y dejar por unos minutos la actualidad. Rueda la letra logró un 9% de cuota y 729.000 espectadores -uno de sus mejores datos desde su estreno- y Allá tú anotó un 9,9% y 1.032.000 televidentes.

La opinión de la redacción

Desde la redacción de Happy FM creemos que los datos de ayer reflejan una jornada atípica, en la que los informativos y los especiales pesaron más que la ficción y el entretenimiento. Hay que destacar que Horizonte se ha convertido en la gran referencia informativa de una noche en la que millones de españoles recurrieron a la televisión para informarse de la última hora del terrible accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado casi 70 fallecidos hasta el momento.