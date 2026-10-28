Cambios de última entre los invitados de hoy de ‘La Mesa’ tras el accidente ferroviario

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, tenía previsto sentarse por primera vez en La Mesa, de Cristina Pardo, este miércoles 28 de octubre en Antena 3, pero todo ha cambiado en las últimas horas. El terrible accidente entre un tren AVE y un Iryo en Urda (Toledo) que ha dejado decenas de fallecidos, por lo que Antena 3 ha cambiado por completo su programación y ha cancelado la mayoría de su programación, incluso dejando sin emisión a El Hormiguero. Con el paso de las horas y la gravedad del accidente, se han ido ampliando los especiales y cancelando programas como La Ruleta de la suerte y el espacio de cocina de Karlos Arguiñano.

Después de saberse la magnitud del accidente, el programa ha levantado por completo su previsión y se trasladará hasta la localidad de Toledo en la que ha sucedido la tragedia. También hablará con expertos, víctimas y familiares, algunos de ellos que todavía buscarán información de sus seres queridos.

Lo que tenía previsto ‘La Mesa’ antes de la tragedia

Como decimos, en un principio el programa tenía previsto contar con Rodríguez Ibarra, veterano político socialista, para hablar de cuestiones como el PSOE de Pedro Sánchez, sus discrepancias con la actual dirección del partido y los cambios en la formación. Además, el expresidente extremeño iba a estar acompañado en La Mesa por Vicente Vallés, director de Antena 3 Noticias 1.

El otro protagonista de la noche iba a ser Pedro Cavadas, uno de los cirujanos españoles con mayor reconocimiento por sus intervenciones reconstructivas. En una de sus pocas entrevistas, repasaría sus operaciones más extraordinarias, sus decisiones más difíciles y su manera de entender la medicina y la vida.

Sara Carbonero iba a volver a ‘La Mesa’

Cavadas se iba a unir después a una mesa en la que debían estar la periodista Sara Carbonero, la modelo Judith Mascó, el torero Óscar Higares y el escritor Máximo Huerta. Hablarán de la preocupación por el envejecimiento, los límites para mantener la juventud y su traslación a lo estético, y compartirán experiencias, anécdotas y confesiones sobre la belleza, la edad y los retoques estéticos.

Aunque no será hoy, es posible que el programa hable en otro momento de una cuestión que interesa especialmente a Cavadas: la posibilidad de alcanzar algún día la inmortalidad física.